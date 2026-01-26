Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’125 -0.2%  SPI 18’175 -0.3%  Dow 49’258 0.3%  DAX 24’958 0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’955 0.1%  Gold 5’078 1.9%  Bitcoin 68’047 1.1%  Dollar 0.7768 0.2%  Öl 65.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
TRATON-Aktie: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Patentklage gegen Meta und EssilorLuxottica Smartglasses - EssilorLuxottica-Aktie unter Druck
Suche...

Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Autonomes Fahren 26.01.2026 14:59:00

TRATON-Aktie: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw

TRATON-Aktie: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw

TRATON vertieft die Zusammenarbeit mit PlusAI und treibt die Einführung autonomer Lkw in den USA und Europa voran.

Volkswagen
10.30 EUR -1.90%
Kaufen Verkaufen
Der Nutzfahrzeughersteller TRATON erweitert seine Partnerschaft mit dem Anbieter KI-basierter virtueller Fahrersoftware PlusAI. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Markteinführung autonomer Lkw für den Fernverkehr in den USA und Europa zu beschleunigen.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird TRATON bis zu 25 Millionen US-Dollar zweckgebundene Mittel für Forschung und Entwicklung (F&E) bereitstellen, um die Integration des virtuellen Fahrersystems "SuperDrive" von PlusAI in autonome Lkw seiner Marken, darunter Scania, MAN und International, zu beschleunigen, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte.

Zudem werde TRATON im Zuge des geplanten Börsengangs von PlusAI einen Vertreter für das Board of Directors des Unternehmens benennen. Damit soll die strategische Abstimmung beider Unternehmen weiter gestärkt werden, während sie sich auf die Markteinführung in den USA vorbereiten.

"Autonome Lkw sind eine strategische Säule in der langfristigen Technologie-Roadmap von TRATON", sagte F&E-Vorstand Niklas Klingenberg laut der Mitteilung. "Vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an haben die technischen Fähigkeiten und die kommerzielle Umsetzung von PlusAI unsere Erwartungen übertroffen."

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2024 zusammen und haben der Mitteilung zufolge seitdem technische und operative Meilensteine auf dem Weg zur Einführung autonomer Lkw erreicht. So hat die US-Nutzfahrzeugtochter International in Texas gemeinsam mit einem der grössten Logistik- und Transportunternehmen Nordamerikas autonome Flottenversuche begonnen. Dies sei ein entscheidender Schritt hin zu einer Kommerzialisierung im grossen Massstab, so TRATON.

Im XETRA-Handel am Montag steht die TRATON-Aktie zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 31,32 Euro.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

Weitere Links:

TRATON-Aktie: Ziele bei Umsatz und Marge erreicht - Mittelzufluss überrascht
TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter verkauft 2025 weniger
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’636.44 19.92 SD4B8U
Short 13’925.32 13.84 S80BSU
Short 14’453.72 8.88 S8TBUU
SMI-Kurs: 13’127.25 26.01.2026 15:17:03
Long 12’561.47 19.48 S3HB2U
Long 12’280.22 13.77 SK3BMU
Long 11’757.91 8.94 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag weiter zu
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
SMI im Minus -- DAX etwas höher -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen schliesslich vorwiegend in Rot
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:30 Thyssenkrupp zurückhaltend zu Jindal-Deal - Gespräche laufen
15:21 Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota
15:21 ROUNDUP: Lettlands Geheimdienst warnt vor stärkerer Bedrohung durch Russland
15:20 Berlin: Eine Million Euro für Hinweise zu Brandanschlag auf Stromversorgung
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.01.2026 - 15.15 Uhr
15:27 Verve Group-Aktie im Fokus: Plattformstrategie zeigt Wirkung
15:10 OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
14:55 Aktien New York Ausblick: Abwarten vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid
15:04 Apple-Aktie steigt: JPMorgan hebt Kursziel an
14:49 Söder: Mehr arbeiten - aber Teilzeit-Verbot ist falsch