26.01.2026 16:41:00

CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag weiter zu

CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag weiter zu

Die CSG-Aktie setzt ihre Rally nach dem Börsengang fort. Nach dem starken IPO zieht der Kurs in Amsterdam weiter an.

CSG Group
33.46 EUR -1.11%
Kaufen Verkaufen
• Zweiter Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen
• IPO vom 23. Januar sorgt für hohe Aufmerksamkeit am Markt
• Rüstungssektor profitiert vom erfolgreichen Börsendebüt

Erfolgreicher Börsenstart wirbelt den Markt auf

Die Aktien der Czechoslovak Group (CSG) schossen bei ihrem Debüt an der EURONEXT Amsterdam am Freitag in die Höhe - ein Höhepunkt, der Anleger und Branchenteilnehmer gleichermassen überraschte.

Nach einem Ausgabepreis von 25 Euro erreichte die Aktie früh ein Hoch bei 33 Euro und schloss bei rund 32,85 Euro. Damit legte sie gleich zum Auftakt satte 31,4 Prozent zu und brachte CSG auf eine Bewertung von etwa 25 Milliarden Euro - ein europäischer Rekord für die Rüstungsindustrie.

Und auch am zweiten Handelstag zeigt die CSG-Aktie Stärke: An der EURONEXT Amsterdam klettert das Papier zeitweise 2,21 Prozent auf 33,575 Euro.

CSG-Aktie: Rasante Milliardenplatzierung und starke Kennzahlen

Bereits im Vorfeld des Börsengangs war die Nachfrage hoch. Das Orderbuch war nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet, sodass nicht alle Zeichnungswünsche bedient werden konnten. Insgesamt platzierte die Czechoslovak Group Aktien im Volumen von rund 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 2,5 Milliarden Euro auf den Verkauf bestehender Anteile des Eigentümers Michal Strnad, der sich von rund 15 Prozent seiner Beteiligung trennte. Weitere rund 750 Millionen Euro flossen dem Unternehmen über neu ausgegebene Aktien zu.

Auffällig war zudem das kurze Platzierungsfenster: Die Zeichnungsbücher öffneten am Dienstag und schlossen bereits am Donnerstag, der Handelsstart folgte am Freitag. Operativ verweist CSG auf ein starkes Wachstum. In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz um 82 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, das operative EBITDA legte um 79 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, was einer Marge von 26,4 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand belief sich zuletzt auf rund 14 Milliarden Euro, ergänzt durch eine Auftrags-Pipeline von etwa 32 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025).

IPO sorgt für Branchenrallye trotz Unsicherheit

Wie die dpa berichtet, beflügelt der Mega-IPO die Branche und zeigt, wie hoch die Nachfrage nach Rüstungstiteln vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten derzeit ist. Analyst Maximilian Wienke vom Broker eToro schrieb laut dpa, der CSG-Börsengang stehe exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt.

Insbesondere befeuert dieser Boom den Start des europäischen Börsenjahres 2026 und unterstreicht, dass Investoren den anhaltenden Aufrüstungsbedarf in Europa als zentrales Investmentthema sehen.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Kurzfristig bleibt die CSG-Aktie von der IPO-Dynamik geprägt. Der zweite Handelstag im Plus unterstreicht das positive Momentum, zugleich rückt die Bewertung stärker in den Fokus. Für Anleger heisst das: Die Kursfantasie ist intakt, Schwankungen in der Anfangsphase der Börsennotiz sind jedoch wahrscheinlich. Entscheidend dürfte sein, wie sich der Titel nach dem Abklingen des IPO-Effekts im regulären Handel behauptet.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

BioNTech-Aktie vor weiterem Anstieg? Analyst glaubt an weitere Gewinne nach starkem Jahresstart

Bildquelle: BalkansCat / Shutterstock.com

