Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’112 0.6%  SPI 17’990 0.4%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’162 -0.3%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’751 0.0%  Gold 4’284 -0.5%  Bitcoin 68’752 0.0%  Dollar 0.7962 0.0%  Öl 59.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018
Top News
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Buy-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "ETP des Jahres"
Suche...
Rohstoff-Marktbericht 16.12.2025 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.283,24 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,51 Prozent niedriger als am Vortag (4.305,24 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,50 Prozent auf 63,13 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 64,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 1.807,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.786,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,13 Prozent auf 1.578,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.576,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,86 Prozent auf 59,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 60,56 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 56,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (56,82 US-Dollar).

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,03 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,81 US-Dollar am Vortag auf 2,82 US-Dollar nach oben (+0,44Prozent).

Nach 4,40 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um -0,17 Prozent auf 4,39 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,16 Prozent auf 10,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,72 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:55 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,66 Prozent auf 305,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 303,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,49 US-Dollar).

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,01 US-Dollar) geht es um -2,59 Prozent auf 3,91 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Milchpreis bei 15,81 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,92 Prozent auf 57,06 US-Dollar, nach 57,59 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,26 Prozent auf 96,00 US-Dollar, nach 95,90 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ssuaphotos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’336.34 10’808.66
Gold Krügerrand 1 oz 3’499.87 3’351.15
Gold Philharmoniker 1 oz 3’528.94 3’385.17
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 665.90 632.34
Goldbarren 250 g - philoro 27’835.35 27’046.58
Silber CombiBar® 100 g 284.21 185.35
Silber Maple Leaf 1 oz 59.43 50.62
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’848.40 1’585.52

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro
10:18 OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...
10:11 China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest
10:08 OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...
10:10 Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
10:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger zurückhaltend vor US-Jobdaten
09:56 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro
09:56 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung
09:56 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro
09:34 RÜCKBLICK 2025: Sprit war billiger und trotzdem teuer