Rohstoffkurse am Abend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.992,38 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.043,11 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,71 Prozent auf 76,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 77,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Platinpreis um -1,44 Prozent auf 2.047,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.077,00 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,61 Prozent auf 1.749,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.688,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,23 Prozent auf 68,56 US-Dollar, nach 67,75 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,31 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 11,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:30 Uhr ab. Es geht -4,44 Prozent auf 3,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,24 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 19:08 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,72 Prozent auf 105,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 104,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch