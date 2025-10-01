|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|anzeigen in Währung
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Schweizer Franken
|Historisch
|Chartvergleich
|Trading-Depot
|Euro
|Dollar
|Immer neue Höchstmarken
|
01.10.2025 12:35:06
Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke
Gold hat seinen Rekordpreis nochmals gesteigert.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um mehr als 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.
Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.
/zb/stk/DP/jsl
LONDON (awp international)
Weitere Links:
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|10’294.33
|9’818.21
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’168.26
|3’047.83
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’194.58
|3’078.77
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|602.81
|575.10
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|25’330.82
|24’620.53
|Silber CombiBar® 100 g
|238.98
|145.96
|Silber Maple Leaf 1 oz
|45.47
|38.31
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’384.49
|1’184.64
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3’888.19
|29.68
|0.77
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex schüttelt anfängliche Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}