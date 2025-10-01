Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'287 1.5%  SPI 16'937 1.1%  Dow 46'398 0.2%  DAX 23'990 0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5'551 0.4%  Gold 3'888 0.8%  Bitcoin 92'758 2.1%  Dollar 0.7979 0.2%  Öl 66.1 -1.5% 
Immer neue Höchstmarken 01.10.2025 12:35:06

Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke

Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke

Gold hat seinen Rekordpreis nochmals gesteigert.

Goldpreis
3888.19 USD 0.77%
Kaufen Verkaufen
Das Edelmetall kostete am Mittwochvormittag 3.895 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Damit erreichte Gold den dritten Tag in Folge eine neue Höchstmarke. Zuletzt führte die Haushaltskrise in den USA zu einer verstärkten Unsicherheit an den Finanzmärkten, was das Gold noch teurer machte. Der Goldpreis hat sich im bisherigen Jahresverlauf um fast 50 Prozent erhöht. . Das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu.

Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um mehr als 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.

Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

/zb/stk/DP/jsl

LONDON (awp international)

Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com,hidesy / Shutterstock,Julian Mezger
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’294.33 9’818.21
Gold Krügerrand 1 oz 3’168.26 3’047.83
Gold Philharmoniker 1 oz 3’194.58 3’078.77
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 602.81 575.10
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 25’330.82 24’620.53
Silber CombiBar® 100 g 238.98 145.96
Silber Maple Leaf 1 oz 45.47 38.31
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’384.49 1’184.64

