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28.08.2026 07:15:00

Pakistan’s Five Refineries Set for $6 Billion Upgrade Push

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Crude oil prices were on course to book another weekly loss despite no sign of any progress being made towards peace between Iran and the United States. At the time of writing, Brent crude was trading at $89.17 per barrel, with West Texas Intermediate at $83.19 per barrel. Brent was down by 5.3% over the week, and WTI was set for a 4.3% decline, Reuters reported earlier today. The price trend is interesting in light of reports from vessel-tracking companies that tanker traffic in the Strait of Hormuz remains much weaker than it was before the war.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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