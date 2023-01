Konkurrenz für UBS und CS: JPMorgan will in Schweizer Edelmetall-Clearing-Geschäft einsteigen

• JPMorgan wirft Auge von den Zürcher Clearing-Markt für Edelmetalle• Zürcher Edelmetall-Markt wichtiges Bindeglied zwischen Ost und West• JPMorgan wird neben HSBC Verwahrer vom grössten Gold-ETF der Welt

Der US-Grossbank JPMorgan will sich auf dem Schweizer Markt für das Clearing von Edelmetallen positionieren. Dies berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg mit Bezug auf mit der Sache vertrauten Personen, die jedoch anonym bleiben möchten. Bisher wurde das Zürcher Clearing-Geschäft, auch unter dem Begriff Loco-Zürich-Transaktionen bekannt, jedoch von den Schweizer Platzhirschen UBS und Credit Suisse dominiert, mit JPMorgan versucht sich nun ein bedeutender Konkurrent ein Stück vom Kuchen zu sichern.

So plant die US-Bank ihren Kunden Clearing-Geschäfte mit verwahrtem Gold, aber auch Silber, Platin und Palladium anzubieten. JPMorgan ist auf dem Gebiet der Edelmetall-Geschäfte kein Neuling. Laut Bloomberg handelt es sich bei dem Kredithaus um die wichtigste Bullionbank der Welt, deren eigene Edelmetallbestände massgeblich zu Stützung der beiden grössten Edelmetallmärkte in London und New York beitragen.

Während Zürich in der Vergangenheit insbesondere die Anlaufstelle für Platin-Edelmetalle darstellte, hat die Schweizer Stadt in den vergangenen zehn Jahren einige Marktanteile an London verloren. Dennoch gilt der Zürcher Markt als wichtiges Verbindungsglied zwischen den westlichen und östlichen Edelmetallmärkten, wie Bloomberg anmerkt.

JPMorgan wird Verwahrer von Goldbeständen des Gold-ETFs SPDR Gold Trust

Für JPMorgan ist es nicht der erste wichtige Schritt, den die Bank auf dem Edelmetall-Markt jüngst machen konnte. So gelang es der US-Bank im Dezember 2022 sich einen Platz als zusätzlicher Verwahrer des grössten Gold-ETFs der Welt, dem SPDR Gold Trust, zu ergattern, wie finews.ch berichtet. Ein wichtiger Meilenstein für JPMorgan, schliesslich war es zuvor ausschliesslich die britische Bank HSBC, die die zum ETF gehörenden Goldbarren in London verwahrte. Die anfallenden Lagergebühren für die Verwahrung des Edelmetalls dienen dem US-Finanzhaus nun als lukrative Einnahmequelle.

Wie der Verwalter des Gold-ETF, der World Gold Council (WGC), verlautet, diene der Absicherung durch eine zweite Bank der Diversifizierung: "Durch die Aufnahme von J.P. Morgan wird das derzeitige Betriebsmodell mit nur einer Depotbank und einem Tresor geändert, um der Aktivität des Fonds in Erwartung eines künftigen Wachstums Rechnung zu tragen", wird Joe Cavatoni, der Global Head of Sales & Regionalleiter USA des WGC von finews.ch zitiert. Wie Cavatoni weiter sagt, sei geplant, die Goldbestände nun zwischen den beiden Banken gleichmässig aufzuteilen, wobei als Verwahrstelle neben London künftig auch New York und Zürich dienen würden. Es scheint, JPMorgan hätte diese Entscheidung genutzt, um sich sogleich ein weiteres Standbein auf dem Zürcher Markt für Clearing-Geschäfte aufzubauen.

Redaktion finanzen.ch