ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 820 Pence auf "Neutral" belassen. Die Bank habe gut abgeschnitten, was für etwas Beruhigung mit Blick auf das volatile Umfeld im zweiten Quartal und darüber hinaus sorge, schrieb Analyst Jason Napier am Dienstag in seiner ersten Reaktion./gl/ag;