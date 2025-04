FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 910 Pence belassen. Die britische Großbank habe dank ordentlicher Gebühreneinnahmen die Erwartungen übertroffen und halte an allen Zielen fest, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl;