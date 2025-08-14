Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.08.2025 10:13:20

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,30 Prozent auf 3.344,50 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.354,73 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem gibt der Silberpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -0,47 Prozent auf 38,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 38,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,30 Prozent auf 1.338,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.334,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,89 Prozent auf 1.136,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.126,50 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 65,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 65,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,24 Prozent stärker bei 62,89 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 62,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Donnerstagvormittag nach. Um -0,13 Prozent auf 3,72 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 3,74 US-Dollar.

Nach 0,17 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um -1,07 Prozent auf 0,17 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,89 Prozent auf 2,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,83 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 59,17 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:08 Uhr bei 59,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’032.19 8’556.14
Gold Krügerrand 1 oz 2’767.82 2’661.16
Gold Philharmoniker 1 oz 2’789.44 2’688.18
Gold Vreneli 20 Franken 526.36 502.14
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’318.47 21’311.34
Silber CombiBar® 100 g 215.62 124.40
Silber Maple Leaf 1 oz 38.20 31.61
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’161.69 968.97

