SMI 12'049 0.4%  SPI 16'750 0.3%  Dow 46'142 0.3%  DAX 23'675 1.4%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5'457 1.6%  Gold 3'646 0.1%  Bitcoin 92'736 -0.1%  Dollar 0.7940 0.2%  Öl 67.3 -0.4% 
Goldpreis: Chance auf fünftes Wochenplus in Folge
Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt
SMG-Aktie: Ausgabepreis für IPO am oberen Ende der Spanne
Steht den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT der nächste Aufschwung bevor?
Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein
Goldpreis und Ölpreis 19.09.2025 08:32:00

Goldpreis: Chance auf fünftes Wochenplus in Folge

Der Goldpreis tendierte im frühen Freitagshandel bergauf und steuert damit auf den fünften Wochengewinn in Folge zu. Aktuell beläuft sich das Plus auf 0,3 Prozent.

Ölpreis (WTI)
63.3 USD -0.52%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Nach der am Mittwoch erfolgten erwarteten Zinsreduktion der US-Notenbank um 25 Basispunkte signalisierte die Fed für den Rest des Jahres einen schrittweisen Lockerungspfad. Da die Fed keine "taubenhafte" Rhetorik geliefert hat, setzte die Krisenwährung zu einer Mini-Korrektur an. Weil Fed-Chef Powell vor hartnäckiger Inflation gewarnt hat, kamen nämlich Zweifel am Tempo künftiger Schritte auf. Das duale Mandat der Fed beinhaltet allerdings zwei Aufträge, die ihr der Kongress gesetzlich vorgibt. Neben Preisstabilität soll ihre Geldpolitik auch zu einer möglichst hohen Beschäftigung führen. Bei der jüngsten Sitzung haben die US-Notenbanker den schwachen US-Arbeitsmarkt offensichtlich als problematischer eingeschätzt als die Inflation in Höhe von aktuell 2,9 Prozent p.a. Das FedWatch-Tool der CME Group sieht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass Ende Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures. Vor einer Woche wurde ein deutlich stärkerer Optimismus unter grossen Terminspekulanten (Non-Commercials) gemeldet.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,70 auf 3'686,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wachsende Nachfragesorgen belasten

An den Ölmarkten überwiegen derzeit eindeutig die negativen Signale. Auf der Nachfrageseite haben bspw. die Wochenberichte von API und EIA die Bedenken wegen einer nachlassenden Nachfrage verstärkt und dadurch zu nachgebenden Preisen geführt. Ausserdem belasten geplante Produktionssteigerungen von OPEC+ sowie Anzeichen für ein Überangebot bei US-Kraftstoffbeständen die Stimmung. Zudem nährten negative Konjunkturdaten diese Bedenken. Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (231'000) zeigten, dass sich der US-Arbeitsmarkt erneut abgeschwächt hat.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 63,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,25 auf 67,19 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

Bildquelle: claffra / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’660.67 9’183.69
Gold Krügerrand 1 oz 2’966.54 2’853.43
Gold Philharmoniker 1 oz 2’991.18 2’882.40
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 564.42 538.42
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’746.67 23’034.21
Silber CombiBar® 100 g 224.50 132.60
Silber Maple Leaf 1 oz 40.96 34.16
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’239.72 1’050.96

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen zum Handelsende uneinheitlich
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
