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Rohstoffe an der Börse 13.09.2026 20:43:14

Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

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Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

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Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (4.348,36 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 64,48 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 64,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.799,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.799,50 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.308,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.308,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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