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Übernahme im Blick 21.09.2026 13:18:00

Warner-Bros.-Aktie vorbörslich stark: Paramount erwägt Zugeständnisse

Warner-Bros.-Aktie vorbörslich stark: Paramount erwägt Zugeständnisse

Im Streit um die geplante 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Brothers durch Paramount werden laut Medienberichten mögliche Zugeständnisse diskutiert.

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LOS ANGELES (awp international) - Der Unterhaltungskonzern Paramount und die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft haben laut einem Medienbericht im Rahmen fortgeschrittener Vergleichsverhandlungen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Warner Brothers eine Reihe möglicher Zugeständnisse erörtert. Dazu zählten unter anderem Investitionen des Unternehmens in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Produktion in Kalifornien, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Paramount soll in Kalifornien investieren

Zu den Zugeständnissen gehöre auch, keines der beiden Studiogelände zu verkaufen und im Bundesstaat Kalifornien zu bleiben. Das Unternehmen hatte früheren Medienberichten zufolge einen Umzug aus dem Bundesstaat in Erwägung gezogen, als die geplante Übernahme auf Widerstand stiess.

Strafzahlung bei weniger als 30 Filmen

Zudem sollen die Vergleichsverhandlungen eine finanzielle Strafe vorsehen, falls Paramount seine frühere Zusage, nach der Fusion jährlich 30 Filme zu produzieren, nicht einhält, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Paramount müsste für jeden Film, der dieses Ziel verfehle, 30 Millionen Dollar zahlen. Zudem könne Paramount gezwungen sein, seine Beteiligung an Miramax - das für Filmklassiker wie "No Country for Old Men" und "Pulp Fiction" bekannt ist - zu verkaufen.

Widerstand gegen 110-Milliarden-Dollar-Übernahme

Generalstaatsanwälte aus 12 Bundesstaaten, allesamt Demokraten, sowie die Gewerkschaft Writers Guild haben Klage eingereicht, um die 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Brothers durch Paramount zu verhindern. Sie argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen.

Paramount wollte sich gegenüber Bloomberg zu den Verhandlungen nicht äussern. Sprecher der kalifornischen Generalstaatsanwaltschaft und von Writers Guild reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

Die Warner Bros.-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 6,86 Prozent höher bei 29,71 US-Dollar, Paramount-Titel legen 6,76 Prozent auf 10,90 US-Dollar zu.

Weitere Links:

Aktien im Blick: Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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