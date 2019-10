Gold: Freundliche Tendenz vor dem Wochenende

Obwohl sich EU und Grossbritannien am gestrigen Donnerstag auf einen Brexit-Deal geeinigt haben, blieb der Goldpreis von nennenswertem Verkaufsdruck bislang verschont.

Am Samstag soll das britische Parlament den Vertrag absegnen - zu sicher sollte man sich daher nicht sein, dass es einen geregelten Austritt der Briten geben wird. Die am frühen Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten aus China fielen uneinheitlich aus. Das BIP-Wachstum der Chinesen rutschte im dritten Quartal von 6,2 auf 6,0 Prozent ab. Bei den September-Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion war hingegen eine Beschleunigung des Wachstums auf 7,8 Prozent (August: 7,5 Prozent) bzw. 5,8 Prozent (4,4 Prozent) gemeldet worden. Summa summarum dürfte Gold angesichts der bestehenden Unsicherheiten weiterhin gefragt bleiben.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,90 auf 1'495,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Lagermengen kräftig im Plus

Das am gestrigen Donnerstag von der US-Energiebehörde EIA höher als erwartet ausgefallene Lagerplus von 9,3 Millionen Barrel bei Rohöl übertraf die Prognosen der Analysten um ein Vielfaches. Weil die Benzinvorräte aber stärker als erwartet zurückfielen und die Hoffnung auf einen Last-Minute-Brexit-Deal die Sorgen um die künftige Ölnachfrage hat abflauen lassen, fiel das Minus beim Ölpreis relativ moderat aus. Da die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren wird, dürfte dies für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,08 auf 53,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,30 auf 59,61 Dollar zurückfiel.