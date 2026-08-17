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Automation Could Start Eating Into U.S. Diesel Demand

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The rise of automation, AI, and electric trucks can fundamentally change the freight transportation industry in the United States, leading to a revolution in transport fuel demand. Various vehicle and technology companies and U.S. cities and states have launched in recent years automation trucking pilot programs. In barge transportation on the Mississippi River, AI-assisted co-pilot projects are already being used to make transportation more efficient. The increase in efficiency, via technological, autonomous, or AI-enabled systems, could optimize…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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