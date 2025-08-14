Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 3.354,29 US-Dollar und damit -0,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.354,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,52 Prozent auf 38,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 38,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.352,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.334,00 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.135,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.126,50 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,63 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 62,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 62,65 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,03 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,20 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 5.784,00 Britische Pfund am Vortag auf 5.698,00 Britische Pfund nach unten (--1,64 Prozent).

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,74 Prozent auf 3,70 US-Dollar, nach 3,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Weizenpreis um 0,39 Prozent auf 195,00 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 194,50 Euro.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,31 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Rapspreis um -0,63 Prozent auf 471,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 473,75 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,17 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 58,65 US-Dollar nach unten.

