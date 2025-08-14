|Rohstoffkurse im Fokus
14.08.2025 13:17:06
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 3.354,29 US-Dollar und damit -0,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.354,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,52 Prozent auf 38,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 38,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.352,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.334,00 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.135,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.126,50 US-Dollar).
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,63 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 62,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 62,65 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,03 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,20 US-Dollar.
Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 5.784,00 Britische Pfund am Vortag auf 5.698,00 Britische Pfund nach unten (--1,64 Prozent).
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,74 Prozent auf 3,70 US-Dollar, nach 3,74 US-Dollar am Vortag.
Daneben verstärkt sich der Weizenpreis um 0,39 Prozent auf 195,00 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 194,50 Euro.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,31 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,17 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Rapspreis um -0,63 Prozent auf 471,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 473,75 Euro.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,17 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 58,65 US-Dollar nach unten.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’028.10
|8’552.82
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’766.52
|2’660.15
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’788.13
|2’687.16
|Gold Vreneli 20 Franken
|526.11
|501.95
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’308.26
|21’303.06
|Silber CombiBar® 100 g
|215.48
|124.26
|Silber Maple Leaf 1 oz
|38.15
|31.56
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’160.27
|967.62
