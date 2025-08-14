Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rohstoffkurse im Fokus 14.08.2025 13:17:06

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 3.354,29 US-Dollar und damit -0,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.354,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,52 Prozent auf 38,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 38,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.352,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.334,00 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.135,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.126,50 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,63 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 62,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 62,65 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,03 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,20 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 5.784,00 Britische Pfund am Vortag auf 5.698,00 Britische Pfund nach unten (--1,64 Prozent).

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,74 Prozent auf 3,70 US-Dollar, nach 3,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Weizenpreis um 0,39 Prozent auf 195,00 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 194,50 Euro.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,31 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Rapspreis um -0,63 Prozent auf 471,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 473,75 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,17 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 58,65 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’028.10 8’552.82
Gold Krügerrand 1 oz 2’766.52 2’660.15
Gold Philharmoniker 1 oz 2’788.13 2’687.16
Gold Vreneli 20 Franken 526.11 501.95
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’308.26 21’303.06
Silber CombiBar® 100 g 215.48 124.26
Silber Maple Leaf 1 oz 38.15 31.56
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’160.27 967.62

