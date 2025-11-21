Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|
21.11.2025 08:39:36
Swiss Life-Aktie: Immobilienfonds REF ESG Swiss Properties steigert Gesamterfolg
Der auf nachhaltiges Anlegen ausgerichtete Immobilienfonds Swiss Life REF ESG Swiss Properties hat im Geschäftsjahr 2024/25 den Gesamterfolg gesteigert.
Die Mietzinseinnahmen des Fonds nahmen um 1,5 Prozent zu, während die im Berichtszeitraum gehaltenen Immobilien eine positive Veränderung des Marktwerts von netto 2,4 Prozent verzeichneten, wie es weiter hiess. Entsprechend sei der Gesamterfolg deutlich auf 121,5 Millionen Franken von 57,6 Millionen in der Vorperiode angestiegen.
Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV) stieg indes per Ende September um 2,6 Prozent auf 116,65 Franken. Einen Rückgang musste der Fonds allerdings auf der Ebene des Nettoertrags hinnehmen, was hauptsächlich auf höhere Gewinnsteuern zurückzuführen sei.
Das Immobilienportfolio umfasst laut den Angaben insgesamt 194 Bestandsliegenschaften mit einem Marktwert von 3,23 Milliarden Franken. Dabei seien im Geschäftsjahr eine Wohnliegenschaft dazu- und acht kleinere Liegenschaften verkauft worden. Daraus wurde ein Kapitalgewinn von netto 6,1 Millionen Franken realisiert.
Aus dem realisierten Erfolg schüttet der Fonds kommende Woche insgesamt 58,3 Millionen Franken respektive 2,70 Franken pro Anteil an die Anleger aus. Die Ausschüttungsrendite betrage 2,03 Prozent auf Basis des Börsenkurses und 2,31 Prozent zum NAV. Der Total Return wird mit 14,8 Prozent angegeben. Die in der Schweiz kotierten Immobilienfonds hätten im gleichen Zeitraum eine Performance von 12,7 Prozent erzielt, hiess es.
Zürich (awp)
