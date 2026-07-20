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20.07.2026 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 13. - 17. Juli 2026 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 20.Juli.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 13..-17. Juli 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
|24767119
|State Street Global Advisors Europe Limited
|EUR
|5,73%
|State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
|28805618
|State Street Global Advisors Europe Limited
|USD
|4,99%
|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
|30453012
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|4,98%
|iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
|47473818
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|4,71%
|State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
|30782159
|State Street Global Advisors Europe Limited
|USD
|4,71%
|iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD Inc
|116677191
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|4,38%
|UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
|26693319
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|HKD
|4,34%
|Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D
|38111358
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|4,24%
|Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
|10854734
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|4,11%
|Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc
|38785074
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|3,80%
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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
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