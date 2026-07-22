Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Morgan Stanley setzt für die Microsoft-Aktie ein Kursziel von 600 US-Dollar an

Analyst Adam Wood sieht in Azure und Copilot die Hebel der KI- Monetarisierung

Das Kursziel liegt über dem aktuellen Analystenkonsens von rund 568 US-Dollar

Morgan Stanley hat die Microsoft-Aktie am Dienstag mit einem Kursziel von 600 US-Dollar und dem Votum "Overweight" neu in die Bewertung aufgenommen, nachdem Analyst Adam Wood die Zuständigkeit im Zuge einer umfassenden Neuordnung der Softwareabdeckung übernommen hat. Wood zeigt sich direkt sehr zuversichtlich für den Software-Giganten, begründet seine Einschätzung aber nicht mit dem gesamten Konzern, sondern mit zwei einzelnen Bausteinen: Er bezeichnet Azure und Copilot als die Schlüssel für die Aktie, beide stünden vor einem Wendepunkt bei der Monetarisierung der KI-Investitionen.

Azure soll mehr sein als reine Rechenleistung

Beim Cloudgeschäft Azure glaubt Wood, dass sich der Markt auf der falschen Fährte befinde. Anleger würden die Sparte wie einen reinen Infrastrukturanbieter für Rechenleistung bewerten, der im Wesentlichen Kapazität verkauft und wenig darüber hinaus. Genau diese Einordnung hält der Analyst aber für zu eng gefasst, weil Microsoft nach seiner Lesart zunehmend zeigt, dass sich Nachfrage nach Recheninfrastruktur tatsächlich in Erträge übersetzen lässt. Für die zweite Jahreshälfte 2026 rechnet Wood zudem mit einer Beschleunigung des Azure-Wachstums.

Copilot als zweiter Wachstumsmotor

Der zweite Baustein sitzt eine Ebene höher: Copilot steht bei Wood für die Monetarisierung von künstlicher Intelligenz auf Anwendungsebene, losgelöst von reiner Recheninfrastruktur. Je stärker Unternehmen den KI-Assistenten in ihre Softwareumgebung einbinden, desto eher lasse sich daraus nach Ansicht des Analysten dauerhafter Wert für Microsoft ableiten. Ob dieser Wechsel tatsächlich gelingt, hängt laut Wood massgeblich von der Entwicklung der Bruttomargen ab, die er als entscheidend für die langfristige Ertragskraft der KI-Investitionen einstuft.

Kursziel für Microsoft-Aktie über dem Konsens, mit breiter Spanne

Mit 600 US-Dollar liegt Morgan Stanleys neues Kursziel über dem aktuellen Analystenkonsens bei TipRanks von rund 558,86 US-Dollar (Stand 22. Juli). Die Microsoft-Aktie selbst beendete den Handel an der NASDAQ zuletzt bei 397,75 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 21. Juli 2027).

Die Bandbreite, die Wood selbst aufspannt, fällt allerdings deutlich weiter aus: Im optimistischen Szenario hält er 795 US-Dollar für erreichbar, sollte sich die KI-Wirtschaftlichkeit von Azure der des klassischen Cloudgeschäfts annähern und Copilot zu einer spürbaren Beschleunigung bei Microsoft 365 führen. Verläuft die Monetarisierung dagegen enttäuschend und bleibt Azure in der Wahrnehmung ein reiner Infrastrukturanbieter, hält Wood im pessimistischen Fall nur noch 250 US-Dollar für gerechtfertigt.

Neuordnung bei Morgan Stanley mit weiteren Empfehlungen aus dem Software-Sektor

Die Neubewertung fällt in eine breitere Umstrukturierung der Softwarecoverage bei Morgan Stanley, in deren Rahmen Wood mehrere Titel neu einordnete. Noch im Mai hatte das Haus unter dem damals zuständigen Analysten Keith Weiss ein Kursziel von 650 US-Dollar für Microsoft ausgewiesen. Dass die Einstufung nun niedriger liegt, ist damit weniger eine Abkehr von der positiven Grundhaltung als ein Wechsel in Methodik und Zuständigkeit, mit Azure und Copilot als neuem Ausgangspunkt der Bewertung.

Neben Microsoft nahm das Team um Wood am selben Tag auch weitere Softwarewerte neu in den Blick - in einer Studie, die die Stimmung im Sektor insgesamt als übertrieben negativ einstuft. Im Bereich Cybersicherheit zählen Palo Alto Networks, CrowdStrike und Cloudflare zu den Favoriten, weil ein mehrstufiger KI-Investitionszyklus aus Sicht der Analysten strukturell steigenden Bedarf an Sicherheitslösungen erzeugt.

Eine zweite Gruppe bilden Snowflake, ServiceNow und Datadog, die Wood als Anbieter für die Modernisierung von Unternehmensdaten und die Vorbereitung auf KI-Workloads einstuft. Den Abschluss der Liste bildet Shopify: Die Commerce-Plattform soll aus Sicht der Analysten über ihren KI-Assistenten Sidekick einen besonders kurzen Weg zur Monetarisierung von künstlicher Intelligenz haben.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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