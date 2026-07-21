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Bewertung im Blick 21.07.2026 12:48:48

SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial

SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial

JPMorgan hält an seiner Einschätzung zur SAP-Aktie fest, doch der Kurs bewegt sich am Dienstag deutlich vom Kursziel weg.

SAP
126.50 CHF 0.72%
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  • JPMorgan bestätigt die Einstufung Neutral für die SAP-Aktie unverändert
  • Das Kursziel bleibt bei 175 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs
  • Die SAP-Aktie gibt am Dienstag an der Börse XETRA über ein Prozent ab

JPMorgan lässt die Einstufung für die SAP-Aktie unverändert auf Neutral, das Kursziel bleibt bei 175 Euro. Am Dienstag gibt das Papier via XETRA zeitweise gut ein Prozent nach auf 136,72 Euro.

Kursziel weit über dem aktuellen Niveau

Analyst Toby Ogg siedelt den fairen Wert der SAP-Aktie damit gut 28 Prozent über dem aktuellen Kurs an. Im Konsens der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel sogar bei 200,67 Euro, knapp 47 Prozent über dem aktuellen Niveau. Fünf der insgesamt sechs erfassten Häuser raten zum Kauf, nur JPMorgan bleibt bei Neutral, kein Analyst empfiehlt den Verkauf.

Was hinter der Einschätzung steckt

In der vorliegenden Studie wertete Ogg Expertenmeinungen zu zentralen Themen und Trends bei Kunden und Partnern aus, die für SAP relevant sind. Die gesamten Softwareausgaben dürften demnach langfristig sinken, während sich die Budgetverteilung zunehmend zu Anbietern in den Bereichen Cloud, Observability und Cybersicherheit verschiebt. Für den etablierten Softwarekonzern bedeutet das nach Einschätzung des Analysten weder klaren Rückenwind noch akute Gefahr, eher Bestandsschutz auf hohem Bewertungsniveau.

Ob sich die von JPMorgan skizzierte Verschiebung der IT-Budgets tatsächlich in den Zahlen niederschlägt, dürfte sich spätestens mit den nächsten Quartalszahlen von SAP zeigen.

Mit einem KGV von rund 34 ist die SAP-Aktie ambitioniert bewertet, sodass ein schwächeres Quartal den Kurs empfindlich treffen könnte.

Evelyn Schmal, finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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