Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’298 0.3%  SPI 20’095 0.3%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’011 0.7%  Euro 0.9271 0.1%  EStoxx50 6’286 0.9%  Gold 4’115 0.9%  Bitcoin 53’484 -1.1%  Dollar 0.8127 0.0%  Öl 92.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Akti im Blick: Bafin prüft Bilanzierung der Pentixapharm-Ausgliederung von Eckert & Ziegler
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
Sandoz-Aktie unter Druck: 200 Prozent Zoll? Trumps Generikapläne sorgen für Unruhe - Konzern sieht offene Fragen
Monte-Carlo-Simulation: So sicher ist Ihre ETF-Rendite im Depot
Suche...

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wette gegen SpaceX 22.07.2026 08:24:00

SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort

SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort

Shortseller sitzen bei SpaceX auf Milliardengewinnen, doch ausgerechnet jetzt hält ein Analystenhaus die Aktie für unterbewertet.

SpaceX
104.81 CHF 5.45%
Kaufen Verkaufen
  • Laut Ortex sitzen SpaceX-Shortseller auf rund 8,7 Milliarden US-Dollar Buchgewinn
  • Macquarie bestätigt trotz der Verlustserie ein Kursziel von 250 US-Dollar
  • Am 4. August folgen Zahlen, zwei Tage später laufen erste Lockup-Fristen aus

Die SpaceX-Aktie konnte am Dienstag mit ihrem Abwärtstrend endlich brechen: Nach einer siebentägigen Verlustserie schloss die Aktie an der NASDAQ 3,08 Prozent höher bei 123,54 US-Dollar. Unterstützend wirkte die Bekräftigung der Kaufempfehlung von Macquarie, die ein Kursziel von 250 US-Dollar ausgerufen hat. Für die Analysten um Paul Golding bleibt die Investmentstory des Raumfahrt- und KI-Konzerns intakt, wie MarketWatch berichtet, auch wenn der Kurs seit dem Börsengang am 12. Juni unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar notiert.

Shortseller kassieren Milliarden

Der Kursverfall, den Macquarie nun als Einstiegschance verkauft, hat bislang vor allem eine andere Gruppe reich gemacht: Leerverkäufer. Nach Berechnungen der Analysefirma Ortex, auf die sich Reuters bezieht, sitzen Shortseller seit dem Debüt der Aktie auf einem Buchgewinn von rund 8,7 Milliarden US-Dollar, Stand 16. Juli. Fast die Hälfte der frei handelbaren Aktien, rund 49 Prozent, lag zu diesem Zeitpunkt als Leihe im Markt, das meiste davon nach Einschätzung von Ortex-Mitgründer Peter Hillerberg als Wette auf fallende Kurse, wie ihn Reuters wiedergibt. Die Shortseller hätten trotz der fallenden Kurse keine Gewinne mitgenommen, sondern ihre Positionen immer weiter aufgestockt, so Hillerberg. Jede Kursbewegung um einen US-Dollar bewegt laut Ortex mehr als 300 Millionen US-Dollar auf der Short-Seite, was die Aktie anfällig für scharfe Ausschläge macht.

Macquarie sieht Einstiegschance bei der SpaceX-Aktie

Genau in diese Gemengelage platziert Macquarie am Montag die eigene Kaufempfehlung. Golding und sein Team sehen im Rückgang einen Einstiegspunkt in das aus ihrer Sicht führende Unternehmen für Trägerraketen, Kommunikation und Weltraum-Infrastruktur und begründen das Kursziel von 250 US-Dollar unter anderem mit dem KI-Geschäft rund um Starlink und eigene Rechenzentren. Am Dienstag honoriert der Markt diese Einschätzung mit spürbaren Kursgewinnen und beendet damit die längste Verlustserie der Aktie seit ihrem Börsengang.

Nächste Belastungsproben im August

Die nächsten Belastungsproben stehen bereits fest. Am 4. August legt SpaceX zum ersten Mal als börsennotiertes Unternehmen Quartalszahlen vor, zwei Handelstage später, am 6. August, laufen erste Lockup-Fristen aus. Bis zu 911,5 Millionen Aktien der Klasse A, die von Mitarbeitern und Investoren gehalten werden, können dann auf den Markt kommen, unter bestimmten Bedingungen bis zu 37 Prozent der Insider-Anteile aus der 180-tägigen Sperrfrist. Aktien von Konzernchef Elon Musk und einzelnen weiteren Insidern unterliegen einer längeren Frist. Schon an diesem Donnerstag steht mit dem 13. Teststart der Starship-Rakete ein weiterer Termin an, nachdem ein erster Versuch abgebrochen werden musste.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: SpaceX und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Rekord-Orderbestand beflügelt Kurs

Bildquelle: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten