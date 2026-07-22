Berichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI mit Gewinnen -- DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch fester.

Der SMI stieg mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 14'271,70 Punkten in den Handel ein, im Verlauf sind etwas deutlichere Gewinne zu sehen.

Die Nebenwertindizes SPI (Start: -0,25 Prozent bei 20'044,52 Punkten) und SLI (Start: -0,29 Prozent bei 2'279,15 Punkten) präsentieren sich in Grün.

Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung aufgehellt - trotz einem weiter ansteigenden Ölpreis. Die positive Stimmung an den US-Börsen vom Vorabend überdecke das, meinen Marktteilnehmer.

Die Lage im Nahen Osten hat sich derweil in den vergangenen Stunden wieder verschlechtert. "Nach der Strasse von Hormus könnten nun auch andere Seewege in der Region zu einer Gefahr für Schiffe und ihre Besatzung werden", meinte ein Händler. Zwei Öltanker aus Saudi-Arabien hätten auf ihrer Route durch das Rote Meer bereits umkehren müssen.

Daneben ist das Zoll-Thema definitiv zurück. US-Präsident Donald Trump kündigte in der Nacht Zölle in der Höhe von 100 Prozent auf die Einfuhr von Generika in die USA ab August 2028 an. Die Massnahme zielt seiner Aussage nach darauf ab, die Produktion von Arzneimitteln wieder in die USA zu verlagern. In den nächsten Tagen wird mit weiteren Zollankündigungen gerechnet, die erneut auch die Schweiz treffen könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch fester.

Der DAX markierte seinen Erstkurs bei 2'5001,31 Punkten - ein Minus von 0,04 Prozent - im Verlauf war zunächst wenig Bewegung zu sehen, später prägen aber Gewinne das Bild.

Die Fahrt aufnehmende Berichtssaison rückt immer mehr in den Anlegerfokus. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse.

Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den grossen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

WALL STREET

Am Dienstag ging es an den US-Börsen nach oben.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 52'223,93 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,29 Prozent auf 25'837,21 Zähler.

Am Dienstag ging es an den US-Börsen vor allem mit den Aktien der Halbleiterbranche teils kräftig nach oben. Ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will, trieb die Kurse an. Weniger ausgeprägt war der Aufwärtsdrang ausserhalb des Technologiesektors.

ASIEN

In Fernost schlossen die Märkte zur Wochenmitte schwächer.

Der Nikkei 225 rutschte am Ende ins Minus und schloss 0,18 Prozent tiefer bei 66'115,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab das Börsenbarometer Shanghai Composite seine Gewinne nahezu vollständig ab, am Ende stand ein marginales Plus von 0,07 Prozent auf 3'867,03 Punkte.

In Hongkong waren ebenfalls Verluste zu sehen: Der Hang Seng gab schlussendlich 0,95 Prozent auf 24'892,66 Punkte nach.

ie Märkte folgten damit doch nicht der Erholung an der Wall Street vom Vorabend. Anleger schüttelten die Sorgen über weiter steigende Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vorerst ab. Treibende Kraft war vor allem der Optimismus im Technologiesektor.

Der Markt blickt nun gespannt auf die anstehenden Zahlen der US-Schwergewichte Alphabet und Tesla. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser dafür, wie nachhaltig die Ausgaben für KI, Cloud-Dienste und Unternehmensinvestitionen tatsächlich sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires