Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.7%  SPI 20’189 0.5%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’150 0.6%  Euro 0.9268 0.0%  EStoxx50 6’310 0.4%  Gold 4’117 1.0%  Bitcoin 53’630 -0.8%  Dollar 0.8125 0.0%  Öl 94.3 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Novartis-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Analyse: So bewertet UBS AG die Novartis-Aktie
Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 22.07.2026 12:42:07

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI mit Gewinnen -- DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten

Am heimischen Aktienmarkt sind Aufschläge zu sehen. Der deutsche Markt nimmt ebenfalls Fahrt auf. Die Märkte in Asien zeigten sich mehrheitlich tiefer.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch fester.

Der SMI stieg mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 14'271,70 Punkten in den Handel ein, im Verlauf sind etwas deutlichere Gewinne zu sehen.
Die Nebenwertindizes SPI (Start: -0,25 Prozent bei 20'044,52 Punkten) und SLI (Start: -0,29 Prozent bei 2'279,15 Punkten) präsentieren sich in Grün.

Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung aufgehellt - trotz einem weiter ansteigenden Ölpreis. Die positive Stimmung an den US-Börsen vom Vorabend überdecke das, meinen Marktteilnehmer.

Die Lage im Nahen Osten hat sich derweil in den vergangenen Stunden wieder verschlechtert. "Nach der Strasse von Hormus könnten nun auch andere Seewege in der Region zu einer Gefahr für Schiffe und ihre Besatzung werden", meinte ein Händler. Zwei Öltanker aus Saudi-Arabien hätten auf ihrer Route durch das Rote Meer bereits umkehren müssen.

Daneben ist das Zoll-Thema definitiv zurück. US-Präsident Donald Trump kündigte in der Nacht Zölle in der Höhe von 100 Prozent auf die Einfuhr von Generika in die USA ab August 2028 an. Die Massnahme zielt seiner Aussage nach darauf ab, die Produktion von Arzneimitteln wieder in die USA zu verlagern. In den nächsten Tagen wird mit weiteren Zollankündigungen gerechnet, die erneut auch die Schweiz treffen könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch fester.

Der DAX markierte seinen Erstkurs bei 2'5001,31 Punkten - ein Minus von 0,04 Prozent - im Verlauf war zunächst wenig Bewegung zu sehen, später prägen aber Gewinne das Bild.

Die Fahrt aufnehmende Berichtssaison rückt immer mehr in den Anlegerfokus. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse.

Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den grossen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

WALL STREET

Am Dienstag ging es an den US-Börsen nach oben.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 52'223,93 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,29 Prozent auf 25'837,21 Zähler.

Am Dienstag ging es an den US-Börsen vor allem mit den Aktien der Halbleiterbranche teils kräftig nach oben. Ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will, trieb die Kurse an. Weniger ausgeprägt war der Aufwärtsdrang ausserhalb des Technologiesektors.

ASIEN

In Fernost schlossen die Märkte zur Wochenmitte schwächer.

Der Nikkei 225 rutschte am Ende ins Minus und schloss 0,18 Prozent tiefer bei 66'115,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab das Börsenbarometer Shanghai Composite seine Gewinne nahezu vollständig ab, am Ende stand ein marginales Plus von 0,07 Prozent auf 3'867,03 Punkte.

In Hongkong waren ebenfalls Verluste zu sehen: Der Hang Seng gab schlussendlich 0,95 Prozent auf 24'892,66 Punkte nach.

ie Märkte folgten damit doch nicht der Erholung an der Wall Street vom Vorabend. Anleger schüttelten die Sorgen über weiter steigende Ölpreise und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vorerst ab. Treibende Kraft war vor allem der Optimismus im Technologiesektor.

Der Markt blickt nun gespannt auf die anstehenden Zahlen der US-Schwergewichte Alphabet und Tesla. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser dafür, wie nachhaltig die Ausgaben für KI, Cloud-Dienste und Unternehmensinvestitionen tatsächlich sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:50 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
09:13 Marktüberblick: Technologiewerte im Aufwind
07:38 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Schlusskurs auf Tageshoch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
21.07.26 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’931.93 19.32 S3PBUU
Short 15’220.03 13.88 S4B3QU
Short 15’792.50 8.88 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’395.11 22.07.2026 12:44:30
Long 13’738.24 19.59 S1BOXU
Long 13’430.54 13.95 STBJYU
Long 12’855.74 8.99 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
22.07.26 Imports (YoY)
22.07.26 Exports (YoY)
22.07.26 Merchandise Trade Balance Total
22.07.26 Adjusted Merchandise Trade Balance
22.07.26 Westpac Leading Index (MoM)
22.07.26 Credit Card Spending (YoY)
22.07.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat)
22.07.26 Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
22.07.26 Einzelhandelspreisindex (Monat)
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr)
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
22.07.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
22.07.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
22.07.26 Einzelhandelspreisindex (Jahr)
22.07.26 Zuversicht im Herstellungsektor
22.07.26 Kapazitätsausnutzung
22.07.26 Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung
22.07.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
22.07.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
22.07.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
22.07.26 Kredite an den Privatsektor
22.07.26 Geldmenge M3
22.07.26 M2 Geldmenge
22.07.26 DCLG Immobilienpreisindex (Jahr)
22.07.26 Konsumklimaindex
22.07.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
22.07.26 MBA Hypothekenanträge
22.07.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
22.07.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
22.07.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
22.07.26 M3-Geldmenge
22.07.26 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
22.07.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
22.07.26 M2 Geldmenge
22.07.26 EIA Rohöl Lagerbestand
22.07.26 Industrieproduktion
22.07.26 Producer Price Index (MoM)
22.07.26 Producer Price Index (YoY)
22.07.26 Auktion 20-jähriger Anleihen

Meistgelesene Nachrichten

Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial
Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Julius Bär-Aktie verliert dennoch: Rekordgewinn im ersten Halbjahr
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1437 0.0005
0.32