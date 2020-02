Neuer Rekord an Schweizer Börse: ETFs so beliebt wie nie

Das Jahr 2019 brachte nicht nur für den SMI einen neuen Rekord. Auch beim Handel mit ETFs kann sich die Schweizer Börse SIX über ein neues Bestjahr freuen.

• Umsatzvolumen mit ETFs erreichte 2019 an SIX neues Rekordhoch• Viertes Quartal nur zweitstärkstes des vergangenen Jahres• Schweizer Börse gehört zu den europäischen Börsen mit grösstem ETF-Angebot

Die weltweit tiefen Zinsen sorgen dafür, dass immer mehr Menschen ihr Geld an der Börse anlegen. Das war auch im vergangenen Jahr zu spüren - und zwar vor allem auch im Bereich der Exchange Traded Funds (ETFs). "Ihre Transparenz macht ETFs zu einem immer beliebteren Produkt. Investoren setzen in ihren Portfolios mehr und mehr auf günstige passive ETFs, auch in der Schweiz", fasst Jürgen Blumberg von Goldman Sachs Asset Management die Entwicklung im Gespräch mit SIX zusammen.

Zahlen der Schweizer Börse untermauern diesen Trend. Denn wie die SIX in ihrem ETF-Marktreport für das vierte Quartal 2019 angibt, handelte es sich 2019 um ein "ETF Rekordjahr an der Schweizer Börse". Tatsächlich lag das Umsatzvolumen mit den börsengehandelten Indexfonds laut Angaben von SIX im vergangenen Jahr mit 124,7 Milliarden Schweizer Franken so hoch wie noch nie. Der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2017 wurde um 7,13 Prozent übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr - in dem die Umsatzentwicklung rückläufig war - betrug das Wachstum sogar stolze 24,06 Prozent.

Diese starke Entwicklung dürfte sich auch im aktuellen Jahr fortsetzen und der SIX somit auch 2020 einen neuen Rekord bescheren, glaubt der ETF-Experte von Goldman Sachs Asset Management. "Wir erwarten auch weiterhin ein jährliches Wachstum von 20 Prozent des in ETFs verwalteten Vermögens - und das auch in Europa, wo ETFs ja noch nicht ganz so populär sind wie beispielsweise in den USA", so Blumberg.

Wachstum schwächt sich im letzten Jahresviertel ab

Im vierten Quartal 2019 schwächte sich das Wachstum des Schweizer ETF-Marktes jedoch verglichen mit dem Vorquartal zunächst etwas ab - allerdings war das dritte Quartal auch das stärkste des vergangenen Jahres. Beim Umsatz kam es im letzten Jahresviertel somit im Vergleich zum Vorquartal zu einem Rückgang auf 30,92 Milliarden Schweizer Franken. Damit wurde aber trotzdem noch der zweithöchste Quartalsumsatz in 2019 erzielt. Umsatzchampion bei den Einzel-ETFs war dabei laut Schweizer Börse der MSCI ACWI SF H-USD ACC der UBS mit einem Volumen von 3,095 Milliarden Franken in den letzten drei Monaten des Jahres 2019.

Bei den Abschlüssen lag im vierten Quartal 2019 hingegen der ZKB Gold ETF mit 5‘025 Trades auf Platz eins. Der UBS ETF MSCI ACWI SF H-USD ACC schaffte es laut SIX in diesem Bereich nicht einmal in die Top 10. Insgesamt gab es im letzten Quartal 2019 an der SIX 248‘981 ETF-Transaktionen. Dabei zählt jeder Trade nur als eine Transaktion, unabhängig von der Anzahl der ETFs, die dabei gehandelt werden. Im Gesamtjahr 2019 lag die Zahl der Abschlüsse mit insgesamt 1‘040‘186 zum dritten Mal über der Marke von einer Million, allerdings um 2,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. In diesem Bereich konnte die SIX also - anders als beim ETF-Umsatz - keinen neuen Rekord verbuchen.

SIX unter den Top 3 der ETF-Börsen in Europa

Einen wichtigen Meilenstein erreichte die SIX jedoch bei der Anzahl der ETFs, denn per Jahresende waren laut dem Bericht 1‘541 ETFs von 25 Emittenten handelbar. Insgesamt wurden 2019 von den Emittenten 186 neue ETFs an der Schweizer Börse kotiert, alleine 35 davon im vierten Quartal. Mit Überschreiten der Schwelle von 1‘500 an der Schweizer Börse handelbaren ETFs gehört die SIX nun zu den Top 3 der ETF-Börsen in Europa, wie die Börse bereits im Mai in einer Pressemitteilung verkündete. Die meiste Auswahl haben dabei Anleger, die Indexfonds auf Aktien entwickelter Märkte handeln wollen mit 420 Produkten, gefolgt von Anleihen-ETFs und ETFS mit Schwerpunkt Aktien Stile/Strategien mit 373 beziehungsweise 267 an der SIX verfügbaren Produkten.

