Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verdienen können.
Sui notierte am 30.08.2024 bei 0.8329 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 12’005.83 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39’684.96 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.08.2025 auf 3.305 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 296.85 Prozent.
Am 01.09.2024 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.7637 USD. Bei 5.296 USD erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
