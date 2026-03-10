|Krypto-Marktbericht
|
10.03.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagvormittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 3,65 Prozent auf 70.972,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.469,60 US-Dollar gelegen hatte.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 9,21 EUR notiert.
Daneben steigt Litecoin um 1,04 Prozent auf 54,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,72 US-Dollar.
Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 3,76 Prozent auf 2.067,50 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.992,59 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 447,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 444,41 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 3,01 Prozent auf 1,403 US-Dollar, nach 1,362 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 344,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 340,84 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,70 Prozent auf 0,2618 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2549 US-Dollar.
Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1507 US-Dollar am Vortag auf 0,1578 US-Dollar nach oben (4,73 Prozent).
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2858 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2855 US-Dollar.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,11 Prozent auf 647,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 634,55 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0933 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0903 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,23 Prozent auf 86,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 84,98 US-Dollar wert.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,240 US-Dollar am Vortag auf 9,454 US-Dollar nach oben (2,31 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,01 Prozent auf 9,127 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,861 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:25 zieht Sui um 1,87 Prozent auf 0,9576 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9400 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|55’051.61489
|3.35%
|Handeln
|Vision
|0.04005
|-0.26%
|Handeln
|Ethereum
|1’603.71882
|3.45%
|Handeln
|Ripple
|1.08800
|2.70%
|Handeln
|Solana
|67.38669
|1.93%
|Handeln
|Cardano
|0.20307
|2.39%
|Handeln
|Polkadot
|1.18260
|1.96%
|Handeln
|Chainlink
|7.07983
|2.71%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.72%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.89%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/