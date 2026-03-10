So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Anzeige

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 3,65 Prozent auf 70.972,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.469,60 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 9,21 EUR notiert.

Daneben steigt Litecoin um 1,04 Prozent auf 54,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,72 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 3,76 Prozent auf 2.067,50 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.992,59 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 447,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 444,41 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 3,01 Prozent auf 1,403 US-Dollar, nach 1,362 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 344,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 340,84 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,70 Prozent auf 0,2618 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2549 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1507 US-Dollar am Vortag auf 0,1578 US-Dollar nach oben (4,73 Prozent).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2858 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2855 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,11 Prozent auf 647,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 634,55 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0933 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0903 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,23 Prozent auf 86,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 84,98 US-Dollar wert.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,240 US-Dollar am Vortag auf 9,454 US-Dollar nach oben (2,31 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,01 Prozent auf 9,127 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,861 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:25 zieht Sui um 1,87 Prozent auf 0,9576 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9400 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.