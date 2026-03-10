So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'174 1.3%  SPI 18'267 1.7%  Dow 47'741 0.5%  DAX 23'967 2.4%  Euro 0.9040 0.0%  EStoxx50 5'840 2.7%  Gold 5'189 0.9%  Bitcoin 55'052 3.4%  Dollar 0.7758 -0.2%  Öl 91.8 2.2% 
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagvormittag.

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 3,65 Prozent auf 70.972,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.469,60 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 9,21 EUR notiert.

Daneben steigt Litecoin um 1,04 Prozent auf 54,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,72 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 3,76 Prozent auf 2.067,50 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.992,59 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 447,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 444,41 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 3,01 Prozent auf 1,403 US-Dollar, nach 1,362 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 344,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 340,84 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,70 Prozent auf 0,2618 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2549 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1507 US-Dollar am Vortag auf 0,1578 US-Dollar nach oben (4,73 Prozent).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2858 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2855 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,11 Prozent auf 647,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 634,55 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0933 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0903 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,23 Prozent auf 86,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 84,98 US-Dollar wert.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,240 US-Dollar am Vortag auf 9,454 US-Dollar nach oben (2,31 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,01 Prozent auf 9,127 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,861 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:25 zieht Sui um 1,87 Prozent auf 0,9576 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9400 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch

