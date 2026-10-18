Kryptokurse am Nachmittag

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 81.060,64 US-Dollar und damit 0,32 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.323,09 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 58,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,74 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,70 Prozent auf 2.378,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.394,89 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,10 Prozent auf 271,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 274,51 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,277 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,291 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 3,36 Prozent auf 587,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,56 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2167 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1753 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3316 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 716,18 US-Dollar am Vortag auf 713,72 US-Dollar nach unten (0,34 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0781 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0791 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 102,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,11 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,89 Prozent auf 9,557 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,741 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.

Daneben fällt Sui um 1,47 Prozent auf 0,9608 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9751 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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