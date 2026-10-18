Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
18.10.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 81.060,64 US-Dollar und damit 0,32 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.323,09 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.
Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 58,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,74 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,70 Prozent auf 2.378,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.394,89 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,10 Prozent auf 271,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 274,51 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,277 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,291 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 3,36 Prozent auf 587,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,56 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2167 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2192 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1768 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1753 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3316 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 716,18 US-Dollar am Vortag auf 713,72 US-Dollar nach unten (0,34 Prozent).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0781 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0791 US-Dollar.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 102,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,11 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,89 Prozent auf 9,557 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,741 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.
Daneben fällt Sui um 1,47 Prozent auf 0,9608 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9751 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|67’245.52564
|-1.06%
|Handeln
|Vision
|0.03490
|-0.73%
|Handeln
|Ethereum
|1’989.74485
|-1.42%
|Handeln
|Ripple
|1.07612
|-2.41%
|Handeln
|Solana
|85.89481
|-1.44%
|Handeln
|Cardano
|0.18577
|-2.30%
|Handeln
|Polkadot
|0.95204
|0.43%
|Handeln
|Chainlink
|10.14404
|-1.53%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.89%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.05%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren