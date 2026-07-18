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Krypto-Marktbericht 18.07.2026 17:23:14

Kryptokurse am Nachmittag

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Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.088,92 US-Dollar und damit 0,27 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.918,93 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,93 Prozent auf 46,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,14 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 1.843,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.841,26 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,45 Prozent auf 220,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 219,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,088 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,23 Prozent auf 331,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 330,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,15 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1648 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1667 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1856 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1877 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3228 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 567,80 US-Dollar am Vortag auf 570,38 US-Dollar nach oben (0,45 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0722 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0725 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 74,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,00 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,12 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,19 Prozent auf 6,563 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,575 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 8,298 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,262 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,7360 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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