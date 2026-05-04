Kryptokurse am Mittag

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 0,39 Prozent auf 78.270,76 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 78.573,88 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 0,55 Prozent auf 55,01 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.315,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.324,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,36 Prozent.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 437,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (443,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,25 Prozent.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,388 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,388 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,06 Prozent auf 387,42 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 391,57 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2475 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2495 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1580 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1575 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3386 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3391 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Binancecoin um 0,46 Prozent auf 620,52 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 617,65 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1092 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1083 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 83,94 US-Dollar am Vortag auf 83,40 US-Dollar nach unten (0,64 Prozent).

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,43 Prozent auf 9,047 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,086 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,320 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,134 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Montagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9217 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9209 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.