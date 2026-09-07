Devisen: Wenig Bewegung in ruhigem Handel

Zürich (awp) - Der Devisenmarkt fokussiert sich am Montag in einem relativ ruhigen Handel bereits auf die kommende EZB-Zinssitzung und die erwartete Zinserhöhung. Konjunkturdaten aus der Eurozone haben kaum für Bewegung gesorgt. Zudem ist am Berichtstag in den USA ein Feiertag, somit werden von dort keine Impulse erwartet.

Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8090 Franken gehandelt. Auch der Euro notiert zum US-Dollar mit 1,1624 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1610. Das Euro/Franken-Paar hält sich mit 0,9404 knapp über der Marke von 94 Rappen.

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Nach dem EZB-Entscheid vom Donnerstag versprechen vor allem die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen des Monats August Spannung. Diese dürften laut Experten einen erhöhten Teuerungsdruck anzeigen, was die Erwartungen für eine Zinserhöhung in den USA verfestigen dürfte.

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