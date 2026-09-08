|Am 30. September
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08.09.2026 16:03:00
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
UBS plant, die ausstehenden festverzinslichen Senior Callable Notes im Umfang von 750 Millionen Pfund am 30. September 2026 vorzeitig zurückzuzahlen.
Der letzte Handelstag der Anleihen ist der 28. September 2026, wie UBS am Dienstag mitteilte.
Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,06 Prozent höher bei 44,83 Franken.
awp-robot/rw
Zürich (awp)
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