UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt

Die Anleihen wurden ursprünglich von Credit Suisse Group am 7. September 2022 ausgegeben und sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Der letzte Handelstag der Anleihen ist der 28. September 2026, wie UBS am Dienstag mitteilte.

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,06 Prozent höher bei 44,83 Franken.

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Zürich (awp)