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Am 30. September 08.09.2026 16:03:00

UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt

UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt

UBS plant, die ausstehenden festverzinslichen Senior Callable Notes im Umfang von 750 Millionen Pfund am 30. September 2026 vorzeitig zurückzuzahlen.

Die Anleihen wurden ursprünglich von Credit Suisse Group am 7. September 2022 ausgegeben und sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Der letzte Handelstag der Anleihen ist der 28. September 2026, wie UBS am Dienstag mitteilte.

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,06 Prozent höher bei 44,83 Franken.

awp-robot/rw

Zürich (awp)

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