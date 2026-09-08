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Geändert am: 08.09.2026 08:09:16

SMI vorbörslich in Rot -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürften am Dienstag die Bären dominieren.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Verlustzone.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI hatten am Vortag nachgegeben.

Mit einem ruhigen Geschäft rechnen Händler auch am Dienstag an Europas Börsen. Zumindest bis zum Mittag, denn dann kehren die US-Marktteilnehmer aus ihrem langen Wochenende zurück. Besonders gespannt ist man auf die Entwicklung an den US-Bond-Märkten. Deren Renditeanstieg hatte zuletzt den Takt an den Börsen vorgegeben. Am Morgen zeigen sich die 10-jährigen US-Treasuries mit 4,78 Prozent weiter auf dem bisherigen Niveau. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dürften erst die US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag und Freitag Aufschluss über die Zinsoptionen der US-Notenbank geben. Bis dahin dürfte an den Märkten Unsicherheit über das Thema Inflationsentwicklung dominieren. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gilt indes als sicher, bei ihr stehen nur Kommentare zur Inflation im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag leichter erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich auf rotem Terrain.

Im DAX dürfte am Dienstag die runde Marke von 26'000 Punkten im Blick bleiben. Während sich die technologielastigen asiatischen Indizes am Morgen weiter erholen, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.

WALL STREET

An der Wall Street fand am Montag aufgrund des Labor Days kein Handel statt.

Der Dow Jones verlor zum Sitzungsstart am vergangenen Freitag leicht und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er verliess den Handel 0,51 Prozent schwächer bei 53'413,60 Zählern.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete den Handel vor dem Wochenende kaum bewegt. Im Tagesverlauf sackte er jedoch ins Minus ab, wo er sich 0,29 Prozent schwächer bei 26'506,99 Punkten verabschiedete.

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit schwacher Tendenz, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen sind. Das wiederum gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung und trieb am Anleihemarkt die Renditen nach oben.

Im vergangenen Monat entstanden in den USA ausserhalb der Landwirtschaft 162'000 zusätzliche Stellen, während Volkswirte im Konsens den Beschäftigungsaufbau auf 53'000 geschätzt hatten. Die Arbeitslosenquote lag wie erwartet bei 4,1 Prozent, der durchschnittliche Stundenlohn stieg ungefähr im erwarteten Rahmen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt in Reaktion auf die Daten um 3 Basispunkte auf 4,79 Prozent. Der Dollar folgt den Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex zieht um 0,4 Prozent an.

Positiv wurde am Freitag aufgenommen, dass die Ölpreise nachgeben. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 94,74 Dollar, nachdem es am Donnerstag im Verlauf zeitweise über 97 Dollar gekostet hat.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag uneins.

Der Nikkei 225 notiert zeitweise 0,17 Prozent fester bei 66'510,26 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,36 Prozent auf 3'946,99 Zähler.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,27 Prozent auf 25'345'57 Einheiten.

Derzeit schüren höhere Ölpreise Inflationssorgen und halten Spekulationen über steigende US-Zinsen am Leben, genauso wie die am Freitag besser als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten.

Am Vortag hatten Marktteilnehmer zur wieder aufblühenden KI-Fantasie auf das neue Modell GPT-6 Astra von OpenAI verwiesen, das die Einführung von KI in allen Branchen beschleunigen und die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur aufrechterhalten könnte. Laut Nomura stellt das Modell einen grossen Fortschritt in der Fähigkeit von KI-Systemen dar, komplexe Aufgaben zu bewältigen, sich an unbekannte Situationen anzupassen und über längere Zeiträume hinweg agentenähnliche Arbeiten auszuführen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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