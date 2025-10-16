Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’838 -0.9%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9267 -0.2%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’744 -2.8%  Dollar 0.7927 -0.6%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

16.10.2025 21:12:37

Devisen: US-Dollar zum Euro und Franken tiefer

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstag im Tagesverlauf sowohl zum Euro als auch zum Franken an Wert verloren. Die US-Währung wurde weiter von US-Zinssenkungshoffnungen belastet. Ausserdem stützte eine gewisse Entspannung in der französischen Regierungskrise den Euro.

Der Dollar kostet am späten Abend 0,7932 Franken und damit weniger als am Mittag und am Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung wiederum notiert bei 1,1688 Dollar höher. Zum Franken steht der Euro mehr oder weniger stabil bei 0,9270 Franken.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Für etwas Zuversicht mit Blick auf den Euro sorgte, dass der drohende Sturz von Frankreichs Regierung abgewendet worden ist. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen. Der Euro hatte zum Dollar bereits seit Dienstag zugelegt, nachdem Lecornu den oppositionellen Sozialisten bei der Rentenreform entgegengekommen war. Zuvor hatte der Euro gegenüber der US-Währung noch über einen Cent weniger gekostet.

Der Dollar wird zudem weiterhin durch die Aussicht auf weiter sinkende US-Leitzinsen belastet. Wegen der teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit finden konnten, wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht. So hat sich die Stimmung in der Industrieunternehmen der Region Philadelphia merklich eingetrübt.

awp-robot/ys

Partner-Image

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 150.3100 -0.7540
-0.50

Meistgelesene Nachrichten

thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

finanzen.net News

Datum Titel
21:16 Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen
21:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
21:06 Ringen um Ende des Ukraine-Krieges: Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
20:46 Devisen: Euro steigt in Richtung 1,17 US-Dollar
20:22 ROUNDUP: Trump droht Hamas mit dem Tod
20:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
20:15 GNW-News: Relaxed Leadership GmbH startet das WINARO vertrauensbasierte Führungsprogramm und das neue Buch
20:04 Erdnusseis-Riegel zurückgerufen - mögliche Glassplitter
20:00 ROUNDUP 2: Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
19:57 Trump droht Hamas mit dem Tode