Devisen: US-Dollar mit leichter Schwächeerscheinung

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der US-Dollar neigt am Donnerstagvormittag leicht zur Schwäche. Am Markt wird darauf verwiesen, dass in den USA keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden mehr veröffentlicht werden, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Dies teilten die Statistikbehörden des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mit. Davon betroffen sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden sollten, und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war.

Wie es im Handel heisst, sorge dies für Unsicherheit, da die Sicht nach vorne und auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank Fed damit gestört werde. So kommt der Greenback zum Franken auf 0,7954 Franken nach 0,7968 am Morgen zurück. Auch das Euro/Dollar-Paar reflektiert diese leichte Schwäche mit Kursen von aktuell 1,1756 nach 1,1733 am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9351 dagegen mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/hr/tp