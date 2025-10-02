US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
02.10.2025 11:42:36
Devisen: US-Dollar mit leichter Schwächeerscheinung
Zürich (awp) - Der US-Dollar neigt am Donnerstagvormittag leicht zur Schwäche. Am Markt wird darauf verwiesen, dass in den USA keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden mehr veröffentlicht werden, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Dies teilten die Statistikbehörden des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mit. Davon betroffen sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden sollten, und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war.
Wie es im Handel heisst, sorge dies für Unsicherheit, da die Sicht nach vorne und auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank Fed damit gestört werde. So kommt der Greenback zum Franken auf 0,7954 Franken nach 0,7968 am Morgen zurück. Auch das Euro/Dollar-Paar reflektiert diese leichte Schwäche mit Kursen von aktuell 1,1756 nach 1,1733 am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9351 dagegen mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/hr/tp
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|146.6275
|-0.4215
|-0.29
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9353
|
0.04
|Türkische Lira
|
52.2853
|
0.27
|Baht
|
40.6812
|
0.03
|Bitcoin - US Dollar
|
118703.7178
|
0.22
|Real
|
6.6981
|
0.15
|Kuna
|
8.8503
|
0.15
|US-Dollar
|
0.7957
|
-0.17
|Zloty
|
4.552
|
-0.12
|Euro - US Dollar
|
1.1757
|
0.20
|Ripple - US Dollar
|
2.9826
|
1.29
|Forint
|
415.8855
|
-0.06
|Bitcoin - Euro
|
100994.6662
|
0.07
|Ripple
|
0.4214
|
-1.10
|Rubel
|
103.591
|
0.07
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpft nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag ebenfalls zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
