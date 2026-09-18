US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
18.09.2026 11:45:37
Devisen: Franken etwas leichter
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt legen Euro und US-Dollar zum Schweizer Franken am Freitag etwas zu. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung gegen Mittag 0,9474 Franken. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9463 Franken gehandelt.
Der US-Dollar avanciert derweil auf 0,8251 Franken, nach 0,8242 im europäisch geprägten Handel. Entsprechend verharrte das Euro-Dollar-Paar quasi unverändert bei 1,1482.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Nach den Zentralbankenentscheidungen in Europa, USA, England und Japan stehen nun wieder Konjunkturdaten im Fokus. So sind etwa in Deutschland die Erzeugerpreise im August um deutliche 4,6 Prozent gestiegen - Ökonomen hatten im Schnitt eine Jahresrate von 3,9 Prozent erwartet.
Und eine Umfrage der EZB zeigt, dass die Inflationserwartungen der Konsumenten weiter steigen. Wegen des Ölpreisschocks rechne die Menschen in der Eurozone im Schnitt für die kommenden zwölf Monate mit einer Inflationsrate von 3,0 Prozent. Im Juli waren es noch 2,9 Prozent. Auch die mittelfristig rechnen die Konsumenten mit einer erhöhten Inflation.
awp-robot/ra/to
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.8230
|1.8510
|1.19
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9456
|
-0.05
|Türkische Lira
|
59.1619
|
0.03
|Baht
|
40.456
|
0.17
|Bitcoin - US Dollar
|
78551.3017
|
2.82
|Real
|
6.2478
|
0.48
|US-Dollar
|
0.8246
|
0.08
|Zloty
|
4.6142
|
0.17
|Euro - US Dollar
|
1.1465
|
-0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.3303
|
2.59
|Forint
|
385.6537
|
0.52
|Bitcoin - Euro
|
68532.8687
|
2.96
|Ripple
|
0.9111
|
-2.57
|Rubel
|
102.1717
|
-0.33
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street zeigt sich gespalten. Vor dem Wochenende behaupten sich die Märkte in Fernost erneut.