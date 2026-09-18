Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

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Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.387,64 US-Dollar und damit 1,07 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.341,30 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 67,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,22 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,94 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,56 Prozent auf 1.817,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.789,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,90 Prozent auf 1.332,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.295,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,05 Prozent auf 102,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 104,82 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:14 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,06 Prozent auf 100,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 101,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -2,09 Prozent auf 4,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 4,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 2,91 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,91 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -5,55 Prozent auf 4.016,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.252,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,31 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 5,31 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,80 Prozent auf 13,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 13,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -1,57 Prozent auf 362,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 368,70 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,58 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,72 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 134,99 US-Dollar am Vortag auf 134,73 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

Währenddessen wird der Holzpreis bei 549,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (550,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch