RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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17.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 39,90 EUR abwärts.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 39,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'521 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 39,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 455'037 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 55,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,26 EUR fiel das Papier am 17.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 1,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,61 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 3,56 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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