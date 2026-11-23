Zürich (awp) - Der Euro hat am Montag im späten Geschäft nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung geht aktuell zu 0,9176 Franken um, während sie am späten Nachmittag noch 0,9201 Franken gekostet hat. Das Euro/Dollar-Paar steht derweil bei 1,0904 nach zuvor 1,0932 Dollar. Zugleich kostet der Dollar unverändert 0,8416 Franken.

Dem Dollar hat am Berichtstag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia Auftrieb gegeben. Huang soll mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Firmenchef übernehmen. Dies löste eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten aus. Der Dollar legte zudem zu allen anderen wichtigen Währungen zu.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Der Euro war am Vormittag unter Druck geraten. Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes belasteten etwas. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.

"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet.

awp-robot/mk