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25.09.2026 11:51:37
Devisen: Euro präsentiert sich etwas fester
Zürich (awp) - In einem insgesamt ruhigen Handel zum Wochenschluss präsentiert sich bei den wichtigsten Währungspaaren vor allem der Euro etwas fester. Zum Franken ist er auf 0,9443 von 0,9430 am Morgen gestiegen. Auch zum US-Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1389 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1372. Das Dollar/Franken-Paar tritt mehr oder weniger auf der Stelle bei 0,8291.
Zuletzt hatte vor allem der US-Dollar zur Stärke geneigt. Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed wirkte dabei stützend. "Die Zinserhöhungserwartungen haben in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das gilt im Hinblick auf die EZB, aber auch bezüglich des Fed", heisst es in einem Kommentar der Helaba. Dazu hätten solide Konjunkturindikatoren ebenso beigetragen wie das weiterhin hohe Energiepreisniveau. Entsprechend hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks für weitere geldpolitische Straffungsschritte ausgesprochen.
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Anders bei der Schweizerischen Nationalbank, die am Vortag ihren aktuellen Kurs und damit die Null-Prozent-Politik bestätigt hatte. Mit der voraussichtlich noch grösser werdenden Zinsdifferenz zum Euroraum aber auch den USA könnte der Franken sogar noch etwas weiter abwerten, so der Tenor der Ökonomen.
awp-robot/hr/ra
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