Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’132 -0.4%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’731 -0.9%  Bitcoin 90’184 1.7%  Dollar 0.7953 0.5%  Öl 69.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
AWS dominiert Cloud-Markt - NVIDIA-Aktie beendet direkten Wettbewerb
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
Konjunkturdaten bremsen Euro zum Dollar und Franken
Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

24.09.2025 21:18:36

Devisen: Euro bleibt leicht unter Druck

Zürich (awp) - Der Franken hat sich am Abend abgeschwächt, allerdings lediglich minim. Der US-Dollar hat auf 0,7955 angezogen, von 0,7947 am Nachmittag und 0,7941 um die Mittagszeit. Der Euro kostet derzeit 0,9336, nach 0,9330 vor wenigen Stunden. Allerdings ist er damit noch immer

günstiger als noch am Vorabend mit 0,9350.

Zum US-Dollar hat sich der Euro auf 1,1736 verbilligt. Am Mittag waren es noch 1,1769 und am Vorabend über 1,18 USD.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Belastet wird die europäische Gemeinschaftswährung von schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort hatte sich das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima im September überraschend eingetrübt. Die Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter.

In den USA hatte am Vorabend der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed offen gehalten. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell.

awp-robot/cf

Partner-Image

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 148.8530 1.2500
0.85

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- US-Börsen fallen -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Gerresheimer-Aktie fällt zweistellig: Bafin untersucht Konzernabschluss auf Fehler in der Rechnungslegung
Eli Lilly baut neues Werk - Novo Nordisk-Aktie gerät stärker in den Konkurrenzkampf

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}