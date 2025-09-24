US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
24.09.2025 21:18:36
Devisen: Euro bleibt leicht unter Druck
Zürich (awp) - Der Franken hat sich am Abend abgeschwächt, allerdings lediglich minim. Der US-Dollar hat auf 0,7955 angezogen, von 0,7947 am Nachmittag und 0,7941 um die Mittagszeit. Der Euro kostet derzeit 0,9336, nach 0,9330 vor wenigen Stunden. Allerdings ist er damit noch immer
günstiger als noch am Vorabend mit 0,9350.
Zum US-Dollar hat sich der Euro auf 1,1736 verbilligt. Am Mittag waren es noch 1,1769 und am Vorabend über 1,18 USD.
Belastet wird die europäische Gemeinschaftswährung von schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort hatte sich das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima im September überraschend eingetrübt. Die Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter.
In den USA hatte am Vorabend der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed offen gehalten. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell.
awp-robot/cf
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|148.8530
|1.2500
|0.85
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9335
|
-0.13
|Türkische Lira
|
52.1152
|
-0.41
|Baht
|
40.3948
|
0.37
|Bitcoin - US Dollar
|
113376.0817
|
1.21
|Real
|
6.7013
|
0.42
|Kuna
|
8.8537
|
-0.48
|US-Dollar
|
0.7954
|
0.48
|Zloty
|
4.5706
|
0.37
|Euro - US Dollar
|
1.1737
|
-0.67
|Ripple - US Dollar
|
2.9522
|
4.32
|Forint
|
419.3237
|
0.61
|Bitcoin - Euro
|
96606.3987
|
1.88
|Ripple
|
0.4258
|
-4.62
|Rubel
|
105.2908
|
-0.36
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- US-Börsen fallen -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte deutlich schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte unterdessen etwas höher. Die US-Börsen bewegen sich abwärts. Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Mittwoch freundlich.
finanzen.net News
