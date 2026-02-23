Devisen: Erneutes Zoll-Chaos beherrscht Marktgeschehen

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Montagvormittag etwas von seinen Verlusten über das Wochenende erholt. So geht der Greenback aktuell zu 0,7748 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert. Auch zum Euro hat er etwas Boden gut gemacht. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1800 nach 1,1831 am frühen Morgen. Derweil kommt der Franken etwas zum Euro zurück, das Euro/Franken-Paar steht aktuell bei 0,9143 nach 0,9130 am Morgen.

Wie die Commerzbank in ihrem morgendlichen Devisen-Kommentar tituliert: "Es herrscht wieder Zoll-Chaos!" Nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Grossteil der von der Trump-Regierung letztes Jahr eingeführten Importzölle für null und nichtig erklärte, liess die Antwort des US-Präsidenten nicht lange auf sich warten. Er kündigte die Einführung eines globalen Zolls in Höhe von 10 Prozent an, nur um diesen am nächsten Tag auf 15 Prozent zu erhöhen. "Die EU erwägt nun, den bisher mit den USA ausgehandelten Handelsdeal auf Eis zu legen. Kurz gesagt: Es herrscht (mal wieder) das absolute Zoll-Chaos."

Und auch wenn das Urteil des Supreme Court ein deutlicher Dämpfer für Trumps handelspolitische Alleingänge sei, markiere es keinesfalls das Ende des Protektionismus, heisst es in einem Kommentar der Helvetischen Bank. "Vielmehr leitet es eine neue Phase der Unsicherheit ein: Während die Justiz die Exekutive in ihre Schranken weist, nutzt Trump bereits neue gesetzliche Grauzonen aus."

Auf Datenseite hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft klar aufgehellt, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigt. Im Februar hat sich der Stimmungsindikator stärker als erwartet verbessert.

