Devisen: Dollar wieder leicht stärker

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten über das Wochenende erholt. So geht der Greenback aktuell zu 0,7732 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert. Auch zum Euro hat er Boden gut gemacht. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1805 nach 1,1831 am frühen Morgen. Der Euro hat sich zum Franken bei einem Stand von 0,9128 Franken kaum bewegt.

Wie die Commerzbank am Morgen verkündete, herrscht wieder "Zoll-Chaos". Nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Grossteil der von der Trump-Regierung letztes Jahr eingeführten Importzölle für null und nichtig erklärte, liess die Antwort des US-Präsidenten nicht lange auf sich warten.

Trump kündigte die Einführung eines globalen Zolls in Höhe von 10 Prozent an, nur um diesen am nächsten Tag auf Truth Social auf 15 Prozent zu erhöhen. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.

Marktbeobachter rechnen nun mit einer anhaltend hohen Volatilität. Infolge der neu entfachten Unsicherheit verteuerten sich auch Gold und Silber.

awp-robot/ls/mk