Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’033 -0.2%  SPI 17’907 -0.1%  Dow 48’008 -0.2%  DAX 24’022 -0.2%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’696 -0.4%  Gold 4’329 0.6%  Bitcoin 69’566 -0.4%  Dollar 0.7944 -0.1%  Öl 59.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220
Top News
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
So steht es zur Wochenmitte um Dollar, Euro und Franken
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen
Siemens-Aktie leichter: USA drohen EU mit Handelsmassnahmen wegen Strafen gegen Tech-Konzerne
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

17.12.2025 16:48:37

Devisen: Dollar schwächt sich zu Franken und Euro ab

Zürich (awp) - Der Dollar hat sich am Mittwochnachmittag zum Franken wie auch zum Euro wieder abgeschwächt. So wurde die US-Währung am Nachmittag noch bei 0,7944 Franken gehandelt nach 0,7977 Franken am Mittag.

Der Euro hat bis am späten Nachmittag zum Dollar zugelegt und kostet aktuell 1,1748 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1715 Dollar gehandelt. Zum Schweizer Franken ist der Euro dagegen leicht gesunken: Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9333 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als gegen Mittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Konjunkturdaten gab es am Mittwoch kaum, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag nach Einschätzung von Experten gemischt bis "weitgehend solide" ausgefallen waren. Als nächstes dürften nun die US-Inflationsdaten am Donnerstag in den Mittelpunkt rücken. Danach dürfte sich der Markt darauf konzentrieren, ob nun Kevin Hassett, Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, wirklich Nachfolger von Jerome Powell an der Fed-Spitze wird.

Der am Vormittag vorgelegte Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland präsentierte sich derweil schwach. Ökonomen zeigten sich von den Resultaten enttäuscht: Offenbar leide die Stimmung der Unternehmen darunter, dass es im Herbst anders als von der Regierung angekündigt nicht zu wirtschaftspolitischen Reformen in der Breite gekommen sei.

awp-robot/tp/cf

Partner-Image

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 155.4510 0.6840
0.44

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
BASF Aktie News: BASF verliert am Vormittag
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?

finanzen.net News

Datum Titel
16:56 Meloni warnt vor möglichen rechtlichen Risiken bei Russland-Vermögen
16:55 ROUNDUP: Continental-Chef Setzer geht - Kötz übernimmt
16:38 ROUNDUP: Merz fordert 'klares Signal an Russland' bei EU-Gipfel
16:38 Miersch schließt Beteiligung an Ukraine-Truppe nicht aus
16:37 ROUNDUP: Putin will mehr Tempo bei Eroberungen im Ukraine-Krieg
16:34 Merz fordert von EU-Gipfel klares Signal an Putin
16:33 Motorenbauer Deutz übernimmt Notstromanlagen-Firma Frerk
16:31 Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1722 US-Dollar
16:19 Merz: 'Lage der chemischen Industrie erfüllt uns mit Sorge'
16:18 Aktien New York: Techwerte schwächeln - Starkes Jahr 2025