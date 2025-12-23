US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
23.12.2025 21:27:36
Devisen: Dollar schwächt sich leicht ab
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Dienstagabend wieder abgeschwächt. Anzeichen einer Trübung der US-Wirtschaft belasteten den Greenback. Das Konsumentenvertrauen sank und fiel auf den tiefsten Stand seit April 2025.
Der US-Dollar wird zurzeit bei 0,7877 Franken gehandelt. Die US-Währung lag damit sowohl unter dem Stand vom späten Nachmittag als auch von jenem am Vorabend - und zwar auf einem neuen Mehrwochentief. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1790 höher als am späten Nachmittag mit 1,1774.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zuvor hatte der US-Dollar am Nachmittag gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken leicht an Wert gewonnen. Robuste US-Konjunkturdaten dämpften am Nachmittag zunächst die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen und stützten den Dollar leicht. Doch beim später veröffentlichten Konsumentenvertrauen sah es trüber aus: Der Konsumindikator sank um 3,8 Punkte auf 89,1 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Ökonomen hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.
Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics sieht deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal in den USA gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen, hiess es in einem Kommentar.
Bis zum Jahreswechsel stehen nur noch wenige relevante Konjunkturdaten an. So werden in den USA am Mittwoch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.
awp-robot/to
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.2525
|-0.7685
|-0.49
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9292
|
-0.24
|Türkische Lira
|
54.3378
|
0.47
|Baht
|
39.5128
|
0.45
|Bitcoin - US Dollar
|
87775.5232
|
-0.83
|Real
|
7.0149
|
-0.65
|US-Dollar
|
0.788
|
-0.49
|Zloty
|
4.5435
|
0.35
|Euro - US Dollar
|
1.1791
|
0.25
|Ripple - US Dollar
|
1.8853
|
-0.92
|Forint
|
420.3528
|
0.71
|Bitcoin - Euro
|
74438.7347
|
-1.05
|Ripple
|
0.6732
|
1.38
|Rubel
|
98.9724
|
-0.53
Börse aktuell - Live TickerÜberwiegend Ruhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester -- Wall Street freundlich -- Asiens Märkte beenden Handel zurückhaltend
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben tendierten die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.