Lonza-Aktie steigt: Sami Atiya für den Verwaltungsrat nominiert
Der Pharmazulieferer Lonza hat Sami Atiya für den Verwaltungsrat nominiert.
Atiya bringt laut dem Communiqué umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Robotik, Automatisierung und KI mit. Zuletzt war er knapp zehn Jahre in der Konzernleitung von ABB tätig und sitzt auch im Verwaltungsrat von SGS.
Abgänger Nitsch war seit 2022 Teil der Konzernleitung und möchte sich laut Mitteilung wieder vermehrt seinen unternehmerischen Aktivitäten widmen. Der Neurowissenschaftler ist CEO und Präsident des 2006 gegründeten Biotech-Unternehmens Neurimmune.
Bereits im Oktober 2025 hatte Lonza die Nominierung von Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben. Nach ihrer Wahl soll sie den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen. Gleichzeitig wurden die Rücktritte von Jürgen Steinemann, dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, und Barbara Richmond bekannt gegeben.
Die Lonza-Aktie notierte an der SIX schliesslich 4,62 Prozent höher bei 521 Franken.
