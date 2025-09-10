US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
10.09.2025 21:27:36
Devisen: Dollar legt zu Franken und Euro leicht zu
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Mittwochabend im US-Handel leicht zugelegt. So kostet die US-Währung am Abend 0,7989 Franken nachdem sie am späten Nachmittag noch zu 0,7970 Franken gehandelt wurde.
Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend entsprechend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1705 nach 1,1721 am späten Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9350 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Jetzt informieren
Nach den Vortagesverlusten habe sich der Eurokurs aber auf weiterhin hohem Niveau stabilisiert; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Produzentenebene im August deutlich abgeschwächt.
An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts. US-Präsident Donald Trump forderte auf seiner Plattform Truth Social nach der Veröffentlichung der neuesten Daten zur Entwicklung der Produzentenpreise Fed-Chef Jerome Powell einmal mehr mit Grossbuchstaben zu Leitzinssenkungen auf.
awp-robot/
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9348
|
0.10
|Türkische Lira
|
51.6536
|
-0.21
|Baht
|
39.7747
|
-0.09
|Bitcoin - US Dollar
|
113427.0676
|
1.69
|Real
|
6.7696
|
-0.71
|Kuna
|
8.8138
|
-0.25
|US-Dollar
|
0.7991
|
0.23
|Zloty
|
4.5604
|
0.21
|Euro - US Dollar
|
1.1701
|
-0.09
|Ripple - US Dollar
|
2.9784
|
1.05
|Forint
|
420.7135
|
-0.16
|Bitcoin - Euro
|
96950.992
|
1.70
|Ripple
|
0.4201
|
-1.25
|Rubel
|
105.7563
|
0.70
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX schliessen leicht im Minus -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt haben zur Wochenmitte leicht nachgegeben. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}