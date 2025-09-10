Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.09.2025 21:27:36

Devisen: Dollar legt zu Franken und Euro leicht zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Mittwochabend im US-Handel leicht zugelegt. So kostet die US-Währung am Abend 0,7989 Franken nachdem sie am späten Nachmittag noch zu 0,7970 Franken gehandelt wurde.

Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend entsprechend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1705 nach 1,1721 am späten Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9350 mehr oder weniger auf der Stelle.

Nach den Vortagesverlusten habe sich der Eurokurs aber auf weiterhin hohem Niveau stabilisiert; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Produzentenebene im August deutlich abgeschwächt.

An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts. US-Präsident Donald Trump forderte auf seiner Plattform Truth Social nach der Veröffentlichung der neuesten Daten zur Entwicklung der Produzentenpreise Fed-Chef Jerome Powell einmal mehr mit Grossbuchstaben zu Leitzinssenkungen auf.

awp-robot/

