Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9167 0.2%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’380 -3.2%  Bitcoin 54’735 -3.0%  Dollar 0.7948 0.4%  Öl 106.8 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
CTS Eventim-Aktie: Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro erstmals überschritten
Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird
Ausblick: BYD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

26.03.2026 21:30:38

Devisen: Dollar legt am Abend weiter zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstagabend etwas zugelegt. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1521 von 1,1542 am Nachmittag zurückgegangen, während der Dollar gleichzeitig zum Franken auf 0,7958 von 0,7933 klar zugelegt hat.

Der Franken hat sich auch gegenüber dem Euro abgeschwächt. So kostet der a href="/devisen/eurokurs" target="_blank" rel="noopener">Euro

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Dollar profitierte von der Ölpreisentwicklung, da die USA ein Ölförderland sind. Zudem spricht die sehr hohe Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg für die Weltleitwährung Dollar. Am Abend notierte das Fass Rohöl der Sorte Brent wieder bei rund 108 US-Dollar.

awp-robot/cf

Partner-Image

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 159.7600 0.3238
0.20

Meistgelesene Nachrichten

DEUTZ-Aktie dennoch tiefrot: Nach Rekordjahr peilt der Motorenbauer weiteres Wachstum an
Dow schliesst schwächer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
SMI letztlich in Grün -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
JPMorgan wird bedeutender Aktionär bei DroneShield - Aktie reagiert positiv
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft
Historischer Rückschlag: Microsoft-Aktie erlebt tiefsten Fall seit der Finanzkrise
Goldpreis: Kräftiger Rebound dank Dollarschwäche