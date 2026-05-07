Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’275 -0.1%  SPI 18’820 0.0%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’887 -0.1%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 6’033 0.1%  Gold 4’734 0.9%  Bitcoin 63’102 -0.5%  Dollar 0.7777 -0.1%  Öl 99.1 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526ABB1222171Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
Aktie im Fokus: Vonovia verdient operativ mehr - Gewinnrückgang unter dem Strich
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie etwas höher
So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umsatz gestiegen 07.05.2026 11:15:00

Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr

Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr

Rheinmetall hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Unternehmen hatte diese Woche bereits Eckzahlen veröffentlicht.

Rheinmetall
1301.80 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen
Vor Steuern kletterte das Ergebnis auf 160 Millionen von 141 Millionen Euro im Vorjahr, wie der Rüstungskonzern bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Nach Steuern stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 130 Millionen Euro. Nach Anteilen Dritter verdienten die Düsseldorfer 111 (Vorjahr: 84) Millionen Euro.

Der DAX-Konzern Rheinmetall hatte diese Woche bereits Eckzahlen für die ersten drei Monate veröffentlicht, da sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn hinter den Markterwartungen zurück geblieben waren. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Analysten hatten mehr erwartet. Der operative Gewinn lag mit 224 Millionen Euro 33 Millionen Euro über Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 262 Millionen Euro gelautet. Daraus ergibt sich eine operative Marge von 11,6 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Der DAX-Konzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll um 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro stiegen. Die operative Marge soll auf rund 19 Prozent von 18,5 Prozent im Vorjahr zulegen.

Die Rheinmetall-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,98 Prozent auf 1'398,60 Euro nach.

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!