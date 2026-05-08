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Geändert am: 08.05.2026 08:29:43

SMI und DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Börsen machen Verluste

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Freitag mit leichterer Tendenz in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost verzeichnen zum Wochenende rote Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag im Minus erwartet.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften schwächer in den Tag starten.

Mit einer etwas schwächeren Eröffnung an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Nach der Euphorie zur Wochenmitte wegen laufender Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, kam es zuletzt erneut zu Kampfhandlungen. Die Märkte dürften darauf wieder mit Risikoscheu reagieren. US-Präsident Trump sagte, der Waffenstillstand mit dem Iran sei weiterhin in Kraft. Solange sich die Lage in der Strasse von Hormus nicht stabilisiert, dürften die Märkte sehr schlagzeilenanfällig bleiben und die Volatilität in allen Anlageklassen sehr schnell zurückkehren, meint Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Gute Nachrichten gibt es zu den neuen US-Strafzöllen: Wie der Court of International Trade am Donnerstag erklärte, sind auch Trumps neue Zölle von 10 Prozent gegen den Rest der Welt unzulässig. Die USA werden die Zölle auf europäische Autos laut US-Präsident Trump zudem diese Woche nicht erhöhen. Etwas unter geht der sonst im Fokus stehende monatliche US-Arbeitsmarkt-Bericht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird in Rot erwartet.

Der DAX wird mit einem schwächeren Start erwartet.

Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Präsident Donald Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder an.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Verkaufslaune.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung etwas fester und rutschte anschliessend in die Verlustzone ab. Er ging 0,63 Prozent tiefer bei 49'596,60 Puntken aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Plus und knackte anschliessend bei 26'036,38 Einheiten einen Rekord. Er konnte seine Gewinne jedoch ebenfalls nicht halten und bewegte sich im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Schlussendlich notierte er 0,13 Prozent leichter bei 25'806,20 Zählern.

Nach der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street hatte am Donnerstag eine Phase der Ernüchterung eingesetzt. Da greifbare Erfolge in den Friedensverhandlungen für den Nahen Osten ausblieben, nutzten viele Investoren das hohe Kursniveau für Gewinnmitnahmen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts mit dem Iran, die zur Wochenmitte noch für Optimismus gesorgt hatte, erwies sich rückblickend als verfrüht.

Verschärft wurde die Stimmung durch abwartende Signale aus Teheran: Laut dem iranischen Aussenministerium prüfe man das von US-Präsident Donald Trump vorgelegte Rahmendokument zwar noch, sei jedoch zu keinem endgültigen Entschluss über die Aufnahme von Verhandlungen gekommen. Während die diplomatischen Kanäle somit stocken, erhöhte Trump den Druck massiv und drohte dem Iran im Falle einer Ablehnung der Bedingungen mit einer Intensivierung der Luftangriffe. Diese Kombination aus politischer Ungewissheit und neuerlichen Drohgebärden dämpfte die Risikofreude der Anleger spürbar.

Unternehmensseitig rückte vor allem die Schnellrestaurant-Kette McDonald's mit Zahlen in den Fokus.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag im Minus.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,72 Prozent auf 62'383,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent im Minus bei 4.'162,27 Zählern.

In Hongkong sinkt der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,09 Prozent auf 26'335,94 Punkte.

Neue Spannungen im Nahost-Konflikt und Gewinnmitnahmen sorgen am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien für Verunsicherung und fallende Indizes. Der Iran hat nach Angeben des US-Militärs nahe der Strasse von Hormus Angriffe auf US-Kriegsschiffe mit Raketen, Drohnen und Kleinbooten unternommen, die abgewehrt wurden. US-Präsident Donald Trump sagte aber, der Waffenstillstand mit dem Iran sei weiterhin in Kraft.

Nach den kräftigen Gewinnen und teilweise Rekordhochs zuvor, halten sich die Abgaben aber in Grenzen bzw. haben sich im Handelsverlauf deutlich verringert. Auch bei den Ölpreisn fällt die Reaktion noch überschaubar aus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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