MDAX-Titel Talanx-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Talanx-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Papier Talanx am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.60 EUR je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 33.33 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Talanx 697.00 Mio. EUR kosten. Damit wurde die Talanx-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14.83 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Talanx-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 110.30 EUR aus dem XETRA-Handel. Das Talanx-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Talanx-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Talanx-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3.16 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3.29 Prozent.

Reale Rendite vs. Talanx-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Talanx via XETRA 210.18 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 261.78 Prozent statt.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz, Hannover Rück) erweist sich Talanx im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Dabei enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich nicht nur mit der Dividende, sondern auch mit der Dividendenrendite. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 24.00 EUR und einer Dividendenrendite von 12.50 Prozent.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Talanx

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 4.26 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 3.98 Prozent bedeuten.

Basisdaten der Talanx-Aktie

Die Dividenden-Aktie Talanx gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 28.767 Mrd. EUR wert. Das Talanx-KGV beläuft sich aktuell auf 11.85. Der Umsatz von Talanx betrug in 2025 57.339 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 9.60 EUR.

Redaktion finanzen.ch