DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet MTU Aero Engines Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert MTU Aero Engines am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.60 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 63.64 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von MTU Aero Engines beträgt 118.00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.26 Prozent.

MTU Aero Engines-Stockdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das MTU Aero Engines-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 317.40 EUR. Der MTU Aero Engines-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem MTU Aero Engines-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die MTU Aero Engines-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.01 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 0.68 Prozent lag.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von MTU Aero Engines via XETRA um 2.79 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -2.48 Prozent dennoch stärker zugenommen als der MTU Aero Engines-Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Continental) erweist sich MTU Aero Engines im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie. Neben der MTU Aero Engines-Dividende bleibt auch die Dividendenrendite des Dividenden-Titels hinter der Konkurrenz zurück. Mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 118.00 Mio. EUR stellt MTU Aero Engines im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Continental bei der Dividendenrendite mit 2.70 Prozent besser abschneidet.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel MTU Aero Engines

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4.51 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.44 Prozent anziehen.

Kerndaten der MTU Aero Engines-Aktie

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens MTU Aero Engines beläuft sich aktuell auf 16.964 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie MTU Aero Engines weist aktuell ein KGV von 18.81 auf. Der Umsatz von MTU Aero Engines betrug in 2025 8.763 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 18.90 EUR.

Redaktion finanzen.ch